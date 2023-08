Au moins sept blessés alors qu’une scène d’acrobate de haut niveau s’effondre devant des foules hurlantes à Europa Park

Au moins sept personnes ont été blessées après l’effondrement d’une plate-forme élevée dans le plus grand parc à thème d’Allemagne.

Des acrobates jouaient un spectacle de pirates à Europa Park lorsque la scène s’est effondrée de façon spectaculaire – envoyant les acteurs voler alors que des touristes stupéfaits hurlaient d’horreur.

Les artistes se sont écrasés dans l’eau lorsque la plate-forme s’est effondrée 1 crédit

Au moins sept personnes ont été blessées 1 crédit

Ils ont plongé 25 pieds dans l’eau en dessous alors que les structures se sont écrasées autour d’eux.

Deux visiteurs et cinq artistes ont été blessés, ont indiqué les policiers.

Trois des sept blessés ont été transportés à l’hôpital.

Des images dramatiques montrent la fissuration de la piscine mobile – séparant les plates-formes de plongée qui y sont attachées.

La scène s’effondre alors, envoyant la plate-forme et d’autres structures plonger dans l’eau.

Les touristes terrifiés se sont rapidement éloignés du plateau et des cris ont résonné autour de la piscine.

La police enquête maintenant sur la façon dont l’accident s’est produit dans le parc à thème de Rust, dans le Bade-Wurtemberg.

Cela survient à peine deux mois après que 25 000 personnes ont été forcées d’évacuer le site après qu’un énorme incendie s’est déclaré.

Des images d’horreur montraient d’épais panaches de fumée noire s’élevant dans le ciel derrière des montagnes russes, qui ont attiré plus de six millions de visiteurs l’année dernière.

L’incendie s’est déclaré sur la piste Atlantic Supersplash – une balade en bois rond – avant de se propager à d’autres attractions, notamment l’Alpenexpress et les Descentes Rapides Tyrol.

Le parc a été construit et ouvert pour la première fois en 1975 mais a depuis subi de nombreuses transformations.

Les billets pour le parc coûtent entre 40 £ et 300 £.

Il est situé dans la région du triangle frontalier de l’Allemagne, de la France et de la Suisse et à environ 34 miles au sud de Strasbourg.

Il y a eu un précédent incendie dans le parc en mai 2018 où des témoins ont déclaré que les flammes avaient atteint 15 mètres de haut.

Europa Park est le plus grand parc à thème d’Allemagne et le deuxième plus populaire d’Europe, après Disneyland Paris en France.

Les flics enquêtent sur la façon dont l’incident s’est produit 1 crédit