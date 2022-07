Au moins quatre roquettes tirées depuis Gaza quelques heures après le départ d’Israël de Biden

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Au moins quatre roquettes ont été tirées sur Israël depuis la bande de Gaza juste après minuit samedi, a annoncé l’armée israélienne, alors que le président Joe Biden est toujours dans la région.

Les Forces de défense israéliennes ont confirmé l’attaque à la roquette dans une série de tweets, y compris une vidéo montrant le moment où le système de défense antimissile de Tsahal a tiré une roquette en l’air.

« Des sirènes retentissent dans le sud d’Israël », lit-on dans un premier tweet.

Dans un tweet de suivi, Tsahal a déclaré avoir répondu à l’attaque à la roquette en ciblant un site de production de roquettes du Hamas.

BIDEN RENCONTRE LE PRINCE MOHAMMED BIN SALMAN D’ARABIE SAOUDITE, PARLANT DE “SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE”

“En réponse aux roquettes tirées depuis Gaza sur Israël ce soir, nous avons ciblé l’un des sites de production de roquettes les plus importants du Hamas à Gaza”, a déclaré Tsahal. “Cette frappe entravera considérablement les capacités de renforcement des forces du Hamas.”

Des sirènes de roquettes ont été entendues dans la ville côtière du sud d’Ashkelon, a rapporté le Times of Israel.

Tsahal a ajouté : “Nous continuerons à défendre les civils israéliens contre le terrorisme du Hamas”.

Tsahal a annoncé plus tard que quatre roquettes, au total, avaient été tirées sur Israël.

BIDEN ARRIVE EN ARABIE SAOUDITE, DISCUTERA DES DROITS DE L’HOMME, DE LA “SÉCURITÉ ÉNERGÉTIQUE”, DISENT DES OFFICIELS

Aucun groupe terroriste dans la bande de Gaza contrôlée par le Hamas n’a revendiqué l’attaque. Des tirs de roquettes similaires se sont produits en 2020 lorsqu’Israël a signé un accord de paix avec les Émirats arabes unis et Bahreïn, a rapporté le Times of Israel.

Les roquettes sont survenues quelques heures après la visite du président Biden en Israël et en Cisjordanie, et peu de temps après, il a annoncé un accord entre Israël et l’Arabie saoudite.

“À l’issue de cette réunion, les deux parties ont publié ce communiqué décrivant le partenariat stratégique entre le Royaume d’Arabie saoudite et les États-Unis au cours des prochaines décennies dans le but de faire progresser leurs intérêts mutuels et de faire avancer une vision commune pour un monde plus pacifique, Moyen-Orient sûr, prospère et stable », a déclaré la Maison Blanche.

Biden a passé trois jours en Israël avant de se rendre en Arabie saoudite vendredi.

Le président est arrivé à Djeddah vendredi avant midi, heure de l’Est, à l’aéroport international King Abdulaziz, lorsqu’il est devenu le premier président américain à effectuer un vol direct entre Israël et l’Arabie saoudite.

Le président a quitté l’aéroport pour une rencontre avec le roi Salman bin Abdulaziz al Said au palais royal d’Al Salam. Biden et son équipe ont également rencontré le prince héritier Mohammed bin Salman et des ministres saoudiens.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Biden restera en Arabie saoudite un jour de plus alors qu’il tiendra des réunions avec le Premier ministre irakien Al-Kadhimi, le président égyptien El Sisi et le cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis.