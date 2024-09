Au moins quatre morts dans une fusillade dans un lycée américain — RT World News

La Maison Blanche a réagi à l’incident du lycée d’Apalachee en appelant au contrôle des armes à feu

Quatre personnes ont été tuées et au moins neuf autres blessées lors d’une fusillade de masse au lycée Apalachee à Winder, dans l’État américain de Géorgie.

Winder est une communauté de moins de 20 000 habitants située au nord-est d’Atlanta. Le lycée d’Apalachee compte un peu moins de 2 000 élèves. La police a répondu à un appel concernant une fusillade vers 10 h 30 mercredi.

Les députés du comté de Barrow ont été les premiers à intervenir sur les lieux, puis ont été renforcés par le Georgia Bureau of Investigation (GBI) et des agents fédéraux.

« Nous continuons de recueillir des informations, mais le FBI et l’ATF sont sur place et travaillent avec des partenaires étatiques, locaux et fédéraux », Le procureur général américain Merrick Garland l’a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse sans rapport avec l’affaire à Washington, DC.

Vers 14 heures, heure locale, le GBI dit sur X que le tireur présumé était « en détention et en vie », démentant les informations des médias selon lesquelles il aurait été « neutralisé ». L’agence a également confirmé le bilan des morts à quatre, avec « Neuf autres personnes blessées ont été transportées dans divers hôpitaux. »















Aucune information officielle n’a été communiquée sur le suspect. CNN, dont le siège se trouve à Atlanta, a cité des sources policières anonymes affirmant qu’il s’agissait d’un garçon de 14 ans, mais n’a pas pu dire s’il était élève au lycée Apalachee.

Le shérif du comté de Barrow, Jud Smith, a appelé le public à la patience.

« S’il vous plaît, donnez-nous les informations dont nous avons besoin pour nous assurer que nous faisons les choses correctement », Smith a déclaré aux journalistes mercredi après-midi. « Il nous faudra plusieurs jours pour obtenir des réponses sur ce qui s’est passé et pourquoi cela s’est produit. »

La Maison Blanche a réagi à la fusillade en appelant à un meilleur contrôle des armes à feu.

« Ce qui aurait dû être une joyeuse rentrée scolaire à Winder, en Géorgie, s’est maintenant transformé en un autre rappel horrible de la façon dont la violence armée continue de déchirer nos communautés », Le président Joe Biden l’a déclaré dans un communiqué. « Nous ne pouvons pas continuer à accepter cela comme étant normal. »

La vice-présidente Kamala Harris a évoqué la fusillade lors de son rassemblement de campagne dans le New Hampshire, la qualifiant de « scandaleux » que « Chaque jour, dans notre pays, aux États-Unis d’Amérique, des parents doivent envoyer leurs enfants à l’école en s’inquiétant de savoir si leur enfant rentrera vivant à la maison ou non. »

« Nous devons arrêter cela » elle a ajouté. « Cela ne devrait pas se passer ainsi. »

Biden a défendu une « armes d’assaut » L’interdiction a été levée dans les années 1990 et a appelé à son renouvellement dans les semaines suivant sa prise de fonction en 2021. Les démocrates ont fait pression sur lui pour qu’il se retire de la course présidentielle en faveur de Harris en juillet, mais l’ont laissé terminer le reste de son mandat dans le Bureau ovale.