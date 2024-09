Au moins quatre morts dans une attaque israélienne contre le Yémen — RT World News

Israël a lancé dimanche des frappes sur la ville portuaire yéménite de Hodeidah, ciblant des centrales électriques et des terminaux pétroliers. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont affirmé que les installations avaient été utilisées par le groupe armé Houthi basé au Yémen pour « transférer des armes iraniennes vers la région ».

L’opération était en représailles à la « attaques récentes contre Israël » menée par le « Régime terroriste Houthi » qui contrôle la majeure partie du nord-ouest du Yémen, a indiqué l’armée israélienne dans un communiqué.

« Les cibles comprenaient des centrales électriques et un port maritime, qui ont été utilisés par les Houthis pour transférer des armes iraniennes vers la région, en plus des fournitures militaires et du pétrole. » » a affirmé l’armée israélienne.

« Au cours de l’année écoulée, les Houthis ont opéré sous la direction et le financement de l’Iran, et en coopération avec les milices irakiennes, dans le but d’attaquer l’État d’Israël, de saper la stabilité régionale et de perturber la liberté de navigation mondiale. » a-t-il ajouté.

Selon les médias locaux, les frappes ont touché le port maritime de Hodeidah, ainsi qu’un port plus petit dans le quartier de Ras Issa de la ville. Le ministère de la Santé dirigé par les Houthis a déclaré que les frappes avaient tué au moins quatre personnes, dont un employé du port et trois ingénieurs électriciens, et blessé 29 autres. L’attaque a également provoqué des pannes de courant dans toute la ville, avec de grandes colonnes de fumée noire s’élevant des lieux bombardés.















Ces derniers jours, les Houthis ont intensifié leurs attaques contre Israël, lui lançant à plusieurs reprises divers projectiles. Dimanche dernier, le groupe a affirmé avoir utilisé un « nouveau missile balistique hypersonique » pour frapper le centre d’Israël. Selon les FDI, le projectile est tombé dans une zone dégagée et n’a fait aucune victime.

Les Houthis ont joué un rôle dans l’escalade des tensions au Moyen-Orient qui a commencé avec l’attaque surprise contre le sud d’Israël lancée par le groupe militant palestinien Hamas le 7 octobre de l’année dernière. Le groupe a attaqué à plusieurs reprises des navires marchands liés à Israël, en coulant plusieurs, tout en lançant des frappes de drones et de missiles contre le pays.

Ces activités ont incité une coalition dirigée par les États-Unis à mener des frappes sur les infrastructures houthies et à intercepter les projectiles entrants. Israël a mené un important bombardement sur le Yémen en juillet dernier, ciblant également la région de Hodeidah.