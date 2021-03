Le parti de la Ligue nationale pour la démocratie de Suu Kyi a mené un retour au régime civil avec une victoire électorale écrasante en 2015 et une marge de voix encore plus grande l’année dernière. Il aurait été installé pour un deuxième mandat de cinq ans le mois dernier, mais à la place, Suu Kyi et le président Win Myint et d’autres membres du gouvernement ont été placés en détention militaire.

