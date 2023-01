Au moins neuf morts après la bousculade du Nouvel An dans un centre commercial alors que des images d’horreur montrent des corps sur le sol

AU moins neuf personnes sont mortes à la suite d’une bousculade dans un centre commercial en Ouganda.

Le coup de foudre au Freedom City Mall de la capitale ougandaise, Kampala, a eu lieu alors que les fêtards voyaient la nouvelle année.

Au moins neuf personnes sont mortes dans une bousculade dans un centre commercial en Ouganda Crédit : Twitter/JorvanCarrotic

Des feux d’artifice ont été tirés à l’extérieur du centre commercial juste avant que les acheteurs ne se précipitent.

La police ougandaise a déclaré: “La police territoriale de Katwe enquête sur un incident d’éruption cutanée et de négligence qui s’est produit lors d’un événement du Nouvel An au Freedom City Mall Namasuba et a entraîné la mort de neuf personnes, dont plusieurs mineurs.

“Il est allégué que l’incident s’est produit à minuit lorsque le MC de l’événement a encouragé les participants à sortir et à regarder le feu d’artifice.

“Après la fin de l’exposition, une bousculade s’est ensuivie, entraînant la mort instantanée de cinq personnes et en blessant plusieurs autres.”

La police a déclaré que les corps des morts avaient été transportés à la morgue de la ville et que de plus amples informations seraient fournies dès qu’elles seraient disponibles.