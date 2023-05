Au moins neuf morts alors que de fortes inondations submergent des villes entières en Italie | Nouvelles du monde

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo Des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri alors que de fortes inondations continuent de faire des ravages en Italie. Neuf personnes sont décédées ces derniers jours et les autorités craignent que ce chiffre ne continue d’augmenter. Des photos spectaculaires montrent des sauveteurs se battant en eau profonde pour sauver des personnes et des animaux dans le besoin. Des canots de sauvetage ont été utilisés pour atteindre ceux qui ne pouvaient pas quitter leur maison en raison des inondations. Les habitants du nord de l’Italie ont été invités à se rendre sur des terrains plus élevés, craignant que les rivières gonflées par la pluie ne fassent à nouveau éclater leurs berges. L’avertissement des autorités intervient après que les inondations ont tué au moins huit personnes, forcé l’évacuation de 5 000 personnes et suspendu certains services ferroviaires. De fortes pluies et des inondations ont également forcé la Formule 1 à annuler le Grand Prix d’Émilie-Romagne de ce week-end pour ne pas surcharger les équipages d’urgence déjà épuisés pour répondre à l’urgence. Des jours de tempêtes de pluie se sont étendus sur une bande du nord de l’Italie et des Balkans, où des inondations, des glissements de terrain et des évacuations « apocalyptiques » ont également été signalés en Croatie, en Bosnie et en Slovénie. Une église est inondée d’eau après que de fortes pluies ont frappé la région italienne d’Émilie-Romagne, à Castel Bolognese, (Photo: Reuters)



Les pompiers évacuent un chien terrifié d’une maison inondée dans la ville de Faenza (Photo: Reuters)



‘UNdes inondations pocalyptiques ont détruit des habitations et transformé des routes en rivières (Photo : Max Cavallari/ANSA via ZUMA Press/Shutterstock)



Les régions touchées récemment avaient fait face à des sécheresses, ce qui signifiait que le sol était trop sec pour absorber les coups de pluie soudains (Photo: AP) Le président d’Émilie-Romagne, Stefano Bonaccini, a déclaré que de nombreuses personnes étaient toujours portées disparues. Le ministre italien de la protection civile, Nello Musemeci, a appelé à un nouveau plan national d’ingénierie hydraulique pour protéger les communautés des futures inondations et glissements de terrain. Lors d’un briefing aux journalistes, il a déclaré qu’une moyenne de 200 mm de pluie était tombée en 36 heures dans la région. Certaines zones ont enregistré 500 mm au cours de la même période. « Si vous considérez que cette région reçoit en moyenne 1 000 mm de pluie par an, vous vous rendez compte de l’impact que ces pluies ont eu pendant ces heures », a déclaré M. Musemeci.



Klaudia Cepa pleure alors qu’elle se tient debout dans sa maison touchée par les inondations à Faenza (Photo: Reuters)



Les boîtes aux lettres sont couvertes de boue dans certaines propriétés (Photo: Reuters)



Un sauveteur traverse Cesena, un centre commercial complètement inondé après le débordement de la rivière Savio (Photo : Serrano/AGF/Shutterstock)



Des appels ont été lancés pour un nouveau plan d’action visant à protéger les communautés des futures conditions d’inondation (Photo : Serrano/AGF/Shutterstock) Citant le glissement de terrain de novembre à Ischia, qui a tué une douzaine de personnes, a déclaré M. Musemeci que l’Italie connaît de plus en plus un climat tropical de style africain. Plus : Tendance

Les longues périodes de sécheresse sont souvent ponctuées de précipitations intenses qui ne peuvent être absorbées par le sol. Il a poursuivi: «Rien ne sera plus jamais comme avant… et ce qui s’est passé pendant ces heures en est la preuve. « Lorsque le sol reste sec pendant longtemps, au lieu d’augmenter sa capacité d’absorption, il finit par se cimenter et permet aux précipitations de continuer à couler sur la surface et de causer des dommages absolument inimaginables. » M. Museumeci a déclaré que 5 000 personnes avaient été évacuées, 50 000 étaient sans électricité et plus de 100 000 sans téléphone portable ni téléphone fixe. Des officiers militaires assistent une personne sur un canot au milieu d’une série de sauvetages (Photo: Reuters)



Au moins neuf personnes sont mortes à la suite des inondations (Photo : Serrano/AGF/Shutterstock)



Les pompiers évacuent une famille avec des chiens d’une maison inondée dans la région d’Émilie-Romagne (Photo: Reuters)



Une femme porte son chien dans une rue inondée de Castel Bolognese, près d’Imola, en Italie (Photo : Piero Cruciatti/Agence Anadolu/Getty Images) Le chef adjoint de l’agence de protection civile, Titti Postiglione, a déclaré que les opérations de sauvetage pour ceux qui avaient besoin d’évacuations d’urgence étaient particulièrement difficiles. Les routes et les itinéraires ont été inondés et le service téléphonique interrompu par les inondations. S’exprimant sur Sky TG24, Mme Postiglione a déclaré que la zone inondée touchée couvrait une large bande de quatre provinces qui, jusqu’aux fortes pluies, avaient été desséchées par une sécheresse prolongée. Certaines liaisons ferroviaires régionales sont restées suspendues mercredi autour de Bologne et de Ravenne, avec de graves retards ailleurs, a indiqué la compagnie ferroviaire italienne.



La reconstruction des communautés touchées par les inondations pourrait prendre des mois (Photo : Reuters) La première ministre Giorgia Meloni, qui se rendait au Réunion du G7 au Japon, a déclaré que le gouvernement surveillait la situation et prêt à approuver l'aide d'urgence. Le maire de la ville de Bosanska Krupa en Bosnie a déclaré que des centaines de maisons avaient été inondées. Des dizaines de glissements de terrain ont également été signalés dans l'est de la Slovénie, dont beaucoup ont mis en danger des habitations et des infrastructures. En Croatie, des centaines de soldats et d'équipes de secours ont continué d'apporter de la nourriture et d'autres produits de première nécessité aux habitants des zones touchées par les inondations qui ont été isolés chez eux. Aucune victime n'a été signalée jusqu'à présent.

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

