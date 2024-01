Au moins la moitié des bâtiments de Gaza ont été endommagés ou détruits, selon une nouvelle analyse

Par Daniele Palumbo, Paul Cusiac et Erwan Rivault

BBC Vérifier et BBC Arabe

30 janvier 2024, 15h58 GMT Mis à jour il y a 4 minutes

Plus de la moitié des bâtiments de Gaza ont été endommagés ou détruits depuis qu’Israël a lancé ses représailles aux attaques du Hamas du 7 octobre, révèle une nouvelle analyse consultée par la BBC.

Des images détaillées avant et après montrent également comment les bombardements sur le sud et le centre de Gaza se sont intensifiés depuis début décembre, la ville de Khan Younis supportant l’essentiel de l’action militaire israélienne.

Israël a demandé à plusieurs reprises aux Gazaouis de se déplacer vers le sud pour leur propre sécurité.

Dans toute la bande de Gaza, les zones résidentielles ont été détruites, les rues commerçantes auparavant très fréquentées réduites en ruines, les universités détruites et les terres agricoles détruites, avec des villes de tentes surgissant à la frontière sud pour abriter des milliers de personnes sans abri.

Environ 1,7 million de personnes, soit plus de 80 % de la population de Gaza, sont déplacées, dont près de la moitié entassées à l’extrême sud de la bande, selon les Nations Unies.

Une analyse plus approfondie, réalisée par BBC Verify, révèle l’ampleur de la destruction des terres agricoles, identifiant plusieurs zones de dégâts importants.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont déclaré qu’elles ciblaient à la fois les combattants du Hamas et les « infrastructures terroristes », face à l’ampleur des dégâts.

Aujourd’hui, l’analyse des données satellite obtenues par la BBC montre la véritable étendue des destructions. L’analyse suggère qu’entre 144 000 et 175 000 bâtiments dans toute la bande de Gaza ont été endommagés ou détruits. Cela représente entre 50 et 61 % des bâtiments de Gaza.

L’analyse, réalisée par Corey Scher de la City University de New York et Jamon Van Den Hoek de l’Oregon State University, compare les images pour révéler des changements soudains dans la hauteur ou la structure des bâtiments qui indiquent des dommages.

La dévastation se déplace vers le sud

La ville méridionale de Khan Younis a été particulièrement durement touchée ces dernières semaines, avec plus de 38 000 (soit plus de 46 %) de bâtiments désormais détruits ou endommagés, selon l’analyse. Ces quinze derniers jours, plus de 1 500 bâtiments y ont été détruits ou endommagés.

La tour Al-Farra – un immeuble résidentiel de 16 étages situé au centre de la ville, le plus haut bâtiment de la région – a été rasée le 9 janvier, comme le montrent les images avant et après de l’horizon de la ville. Une grande partie du quartier dans lequel il se trouve a été rasée par les attaques israéliennes depuis fin décembre.

« Les forces israéliennes ont ciblé des complexes résidentiels, en particulier dans le quartier du centre-ville de Khan Younis », a déclaré Rawan Qaddah, une habitante de 20 ans qui a été déplacée et a perdu tout contact avec sa famille.

Parmi les nombreux bâtiments endommagés, elle a cité des écoles. Certaines sont désormais utilisées pour héberger temporairement des personnes déplacées.

Vous pouvez clairement voir le niveau de dégâts depuis le niveau de la rue. Les rues principales autrefois très animées ont été abandonnées ou détruites.

Ces images montrent la devanture du restaurant Shawarma Sanabel avant l’invasion israélienne, et à quoi ressemblait ce même carrefour dans une image composite prise en janvier après un intense bombardement de la zone.

Des dégâts considérables dans tout Gaza

L’armée israélienne a justifié à plusieurs reprises ses actions en soulignant que le Hamas s’encastre délibérément dans des zones civiles et a expliqué la destruction de bâtiments en ciblant les combattants. Mais des questions ont été posées sur la destruction de bâtiments apparemment sous le contrôle de Tsahal.

Un exemple est celui de l’Université d’Israa, dans le nord de Gaza – initialement gravement endommagée peu de temps avant d’être complètement détruite dans ce qui ressemblait à une explosion massive et contrôlée. La vidéo a été largement partagé sur les réseaux sociaux et l’armée israélienne affirme que le processus d’approbation de l’explosion fait actuellement l’objet d’une enquête.

M. Scher, l’un des universitaires qui ont travaillé sur l’évaluation des dégâts à Gaza, a déclaré que cette zone se démarque des autres zones de guerre qu’il a analysées.

“Nous avons travaillé sur l’Ukraine, nous avons également examiné Alep et d’autres villes, mais l’étendue et le rythme des dégâts sont remarquables. Je n’ai jamais vu autant de dégâts apparaître aussi rapidement.”

Destruction des terres agricoles de Gaza

Une analyse plus approfondie, réalisée par BBC Verify, montre que de vastes zones de terres précédemment cultivées à travers Gaza ont été considérablement endommagées.

Comme vous pouvez le voir sur l’image satellite ci-dessous, plusieurs parties de Gaza montrent les effets des incursions et des bombardements israéliens.

Même si Gaza était fortement dépendante des importations avant le début de la guerre, une grande partie de sa nourriture provenait de l’agriculture et de la production alimentaire à l’intérieur de la bande. Les agences humanitaires affirment que la moitié de la population de Gaza est désormais confrontée à la famine.

BBC Arabic s’est entretenu avec un agriculteur, Saeed, qui a fui vers le sud depuis Beit Lahia, au nord de Gaza, à la mi-novembre.

L’homme de 33 ans cultivait des goyaves, des figues, des citrons, des oranges, de la menthe et du basilic et gagnait environ 6 000 dollars (5 535 £) grâce à ces cultures chaque année – la seule source de revenus pour lui, son père et sa sœur. Il s’occupait de la ferme héritée de ses grands-parents depuis 15 ans.

Mais quelques jours après avoir fui, il dit qu’un proche lui a dit que la ferme avait été détruite par les FDI, ainsi que cinq maisons environnantes qui appartenaient à ses proches.

Dans le nord et le centre de Gaza, où se déroulait l’essentiel de l’agriculture avant la guerre, de vastes étendues de terres semblent ruinées. Dans de nombreux endroits, les dégâts correspondent à la construction de défenses israéliennes temporaires, de digues de terre pour protéger les véhicules blindés et au défrichement des terres environnantes.

Certains agriculteurs ont perdu leurs récoltes même si leurs terres n’ont pas été directement touchées, selon la BBC.

Mohamed al-Messaddar, un agriculteur de Deir al-Balah, dans le centre de Gaza, n’a pu se rendre dans sa ferme qu’une seule fois depuis le début de la guerre.

Arrivées pendant la trêve en novembre, les oranges étaient éparpillées et pourrissaient sur le sol. “La date de la récolte des oranges a coïncidé avec le début de la guerre. Personne n’aurait osé s’y rendre.”

Il dit avoir perdu plus de 90 % de sa récolte d’oranges.

Au-delà du territoire touché par le rasage des routes et la construction de défenses, des allégations de destruction délibérée ont été portées contre Tsahal.

Dans une vidéo mise en ligne le 4 novembre, le colonel Yogev Bar-Shesht, chef adjoint de l’administration civile, a déclaré dans une interview depuis Gaza : « Quiconque revient ici, s’il revient ici plus tard, trouvera de la terre brûlée. Pas de maisons, pas de l’agriculture, non, rien. Ils n’ont pas d’avenir.

L’armée israélienne nous a indiqué avoir découvert des entrées de tunnels et des sites de lancement de roquettes du Hamas dans diverses zones agricoles, ajoutant que “les besoins opérationnels exigent que ces lieux soient détruits ou attaqués”.

“Des combats et des échanges de tirs peuvent entraîner des dommages environnementaux.”

Les experts humanitaires craignent que les dégâts causés à l’agriculture de Gaza ne soient durables.

Les conflits antérieurs, comme ceux en Syrie et en Ukraine, ont montré que la réhabilitation des terres agricoles peut être extrêmement difficile.

Les armes non explosées rendent dangereux le retour des agriculteurs au travail. Il y a également le défi de nettoyer les terres contaminées et de reconstruire les infrastructures telles que les systèmes d’eau, d’énergie et de transport.

Une ville de tentes émerge

Le dernier changement prononcé à Gaza, visible depuis les airs, est la prolifération de tentes et autres structures temporaires pour héberger les personnes déplacées dans le sud.

Les nouvelles tentes installées entre début décembre et mi-janvier près de la frontière égyptienne couvraient environ 3,5 km², soit l’équivalent de près de 500 terrains de football de Premier League.

Les images satellite, prises le 3 décembre et le 14 janvier, montrent un changement radical : désormais, presque toutes les parcelles de terrain accessibles et non aménagées dans une zone du nord-ouest de Rafah ont été transformées en refuge pour les personnes déplacées.

Lorsqu’il a lancé sa campagne contre le Hamas, Israël a demandé aux Palestiniens vivant dans le nord et le centre de Gaza de se déplacer vers le sud pour leur propre sécurité. Beaucoup se sont retrouvés à Rafah et font face à un avenir incertain.