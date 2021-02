Au moins Joe Rogan est «  gelé  »: un expert progressiste trouve à UPSIDE dans une tempête mortelle au Texas

Les Texans peuvent souffrir sans électricité à des températures amères, mais les jeunes Turcs, l’hôte de Cenk Uygur, peuvent voir le bon côté, car le podcasteur Joe Rogan et d’autres personnes qui ont déménagé dans l’État «se gèlent le cul».

Deux douzaines de Texans sont morts, les approvisionnements alimentaires ne peuvent pas atteindre les supermarchés et près de 200 000 foyers sont toujours sans électricité vendredi matin, alors que les températures glaciales font des ravages dans le Lone Star State. Le temps est si paralysant que les pompiers de San Antonio jeudi n’ont pas pu éteindre un immeuble en feu en raison de bornes d’incendie gelées.

Un expert a cependant réussi à trouver un avantage. Sur Twitter, Uygur, un commentateur progressiste, a célébré le fait que Rogan, un animateur de podcast libertaire qui avait récemment déménagé au Texas depuis la Californie, souffrait probablement.

«Le seul avantage des pannes de courant au Texas, ce sont des gens comme @joerogan, qui étaient si fiers de quitter CA et de déménager au Texas, se figeant le cul,» il tweeté jeudi. «Ils ont dit qu’ils voulaient moins de gouvernement. Félicitations, mission accomplie! J’espère que vous ne demandez pas au gouvernement de venir vous aider. #Liberté »

Uygur a été immédiatement martelé pour son apparente jubilation. Commentateurs rappelé l’expert progressiste que la Californie, synonyme de l’étatisme libéral, souffre régulièrement de pannes d’électricité et d’incendies de forêt, tandis que le Texas, connu pour son libertarisme économique, vient d’être frappé par la vague de froid d’un siècle.

Je préfère faire face à une panne d’électricité une fois par siècle plutôt que de vivre dans un endroit où les incendies de forêt provoquent des pannes d’électricité chaque année https://t.co/p0aFqwkhMe – Le grand ninja blanc (@SouthsidegoriIa) 19 février 2021

Parce que CA gère si bien les conditions météorologiques extrêmes, ET a des impôts très bas et tellement de liberté! Tu as raison, Cenk, quel mauvais métier. https://t.co/jc00VpTA2W – Allie Beth Stuckey (@conservmillen) 19 février 2021

D’autres simplement flambé Uygur pour « se délecter[ing] dans la souffrance des compatriotes américains.

Lorsque vous êtes tellement jaloux du succès de Joe Rogan que vous célébrez des millions de personnes souffrant de l’impact d’un événement météorologique anormal. https://t.co/5osE7OF0YZ – Rita Panahi (@RitaPanahi) 19 février 2021

Alt: il n’y a aucun avantage à des pannes de courant mortelles et dangereuses au Texas, peu importe à quel point vos sentiments à propos de l’animateur de podcast Joe Rogan s’y installent. https://t.co/Z7VdAKqI9a – Aaron Maté (@aaronjmate) 19 février 2021

Le désastre au Texas a été épinglé par certains libéraux sur le gouvernement de non-intervention de l’État et son utilisation combustibles fossiles, mais, à l’inverse, a été blâmé par certains conservateurs sur la échec d’éoliennes pour répondre à une demande accrue de puissance. Cependant, toutes les sources d’électricité ont été entravées par les intempéries, et le gouverneur Greg Abbott a demandé à ERCOT, la société d’État responsable du réseau électrique du Texas, de moderniser ses infrastructures. Le Comité sénatorial de l’énergie et des ressources naturelles prévoit également de transporter des fonctionnaires de l’ERCOT à Capitol Hill pour une audience.

Malgré les railleries d’Uygur, Rogan a probablement du pouvoir dans sa maison d’Austin. Le comté de Travis, où se trouve Austin, a vu le courant rétabli à tous les clients sauf 20 000 à compter de vendredi matin. Rogan a déménagé là-bas en août, citant les impôts élevés de la Californie, le taux de criminalité et « contraignant » politiques gouvernementales. Il n’était pas le seul à faire le déplacement. Le PDG de Tesla, Elon Musk, a également déménagé au Texas l’année dernière – l’un des 687000 à le faire au cours de la dernière décennie, selon les chiffres cités par le Dallas Morning News.

Dans l’ensemble, les Californiens représentent 13% de toutes les délocalisations au Texas depuis 2010, avec plus de Californie que tout autre État.

