Au moins dix personnes sont mortes et 11 ont été blessées après un horrible accident de bus en Australie.

L’accident tragique s’est produit lorsqu’un autocar transportant environ 40 invités au mariage, s’est renversé à un rond-point sur Vin Country Drive près de la bretelle de sortie Hunter Expressway à Greta.

La ville près de Hunter Valley est située à 25 milles de Newcastle.

Le chauffeur du bus, un homme de 58 ans homme a été transporté à l’hôpital sous police garde pour les tests et évaluations obligatoires, BNO rapports.

Police dit que les 11 passagers ont été transportés par avion ou transportés en ambulance au hôpital tandis que 18 autres n’ont pas été blessés.

Nouveau Sud Pays de Galles La police a déclaré dans un communiqué: «Les premières enquêtes indiquent que 10 personnes sont décédées.

« 11 personnes ont été transportées à l’hôpital par hélicoptère et par route, et 18 passagers sont indemnes. »

On pense que bon nombre des blessés sont dans un état critique à l’hôpital John Hunter de Newcastle, 7Actualités rapports.

Un témoin choqué a déclaré : « C’était un bon jour, un très bon mariage… des trucs de conte de fées vraiment, c’était un bon jour, et nous sommes allés revenir nous saouler, et nous avons eu le nouvelles qu’il y avait eu un accident, et nous avons tous commencé à paniquer.

L’accident s’est produit peu après 23h30 heure locale et sa cause reste inconnue.

La police a déclaré qu’une opération d’urgence à grande échelle était en cours alors que Vin Country Drive reste fermé dans les deux sens entre le nouveau Angleterre Autoroute et rond-point de Bridge Street à Huntlee.

Le maire de Cessnock, Jay Suvaal, a décrit le nouvelles de l’accident tragique comme « vraiment horrible » et a déclaré qu’il « enverrait des ondes de choc » à travers la communauté.

Il a déclaré à l’émission Today : « C’est quelque chose dont personne ne veut se réveiller.

« Mes pensées vont évidemment aux personnes impliquées dans l’accident, mais à leur famille et à leurs amis, ainsi qu’aux premiers intervenants sur place, car cela a dû être vraiment horrible pour eux aussi. »

UN crime scène a été établie qui sera examinée par la police scientifique spécialisée et l’unité d’enquête sur les accidents.

