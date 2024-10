Au moins deux morts et de nombreux blessés suite aux pluies torrentielles du typhon Krathon qui frappent Taiwan

Le typhon Krathon a touché terre jeudi à Kaohsiung, la principale ville portuaire de Taiwan, apportant des pluies torrentielles et des vents violents au sud de l’île. Des arbres ont été abattus par des vents violents et des routes ont été inondées, entraînant la fermeture d’écoles et d’entreprises.

Krathon a touché terre dans le district industriel de Siaogang à Kaohsiung vers 12h40, a indiqué l’Administration météorologique centrale. Il présentait des vents maximums soutenus de 126 km/h avec des rafales de 162 km/h.

Le typhon devrait se déplacer lentement vers le nord et s’affaiblir en une dépression tropicale d’ici vendredi avant d’atteindre la capitale, Taipei. Il devait ensuite traverser le détroit de Taiwan en direction de la côte chinoise. Les vents étaient forts à Taipei jeudi, mais il y a eu peu de pluie.

Kaohsiung avait auparavant exhorté ses habitants à se mettre à l’abri des vents et des pluies potentiellement catastrophiques, qui ont détruit les devantures des magasins et inondé les parkings, mais n’ont causé aucune perte de vie.

« C’est très puissant », a déclaré Chou Yi-tang, un responsable du gouvernement du district de Siaogang, où se trouve l’aéroport de Kaohsiung. « Cela faisait longtemps qu’une si grosse tempête n’avait pas touché terre ici. »

Le typhon lent, qui s’est approché de Taiwan à une vitesse d’environ quatre km/h, a inondé les parties est et sud de l’île au cours des cinq derniers jours, obligeant des milliers de personnes à évacuer les zones montagneuses ou basses. On pense que deux jours de fermeture ont eu des conséquences néfastes sur l’économie de haute technologie de l’île, qui dépend fortement du commerce extérieur.

Des rafales et de fortes pluies ont secoué les rues vides de Kaohsiung, tandis que la vie à Taipei, à 350 kilomètres au nord, n’a été que légèrement perturbée.

Blessures, décès signalés

De nombreux habitants se sont réveillés jeudi avec des alertes sur leurs téléphones portables les invitant à se mettre à l’abri des vents potentiellement dangereux. L’administration météorologique a publié un message sur Facebook avertissant les habitants des comtés de Kaohsiung et de Pingtung de ne pas sortir lorsque l’œil de la tempête passe au-dessus de leur région et que le temps se calme brièvement, car les vents reprendraient ensuite.

Les événements météorologiques attribués à Krathon ont blessé au moins 123 personnes autour de l’île, selon les pompiers de Taiwan. Deux personnes sont mortes – l’une après avoir heurté des éboulis sur une route du comté de Taitung, dans le sud-est du pays, et l’autre en coupant des branches d’arbres dans la ville de Hualien. Deux autres restaient portés disparus.

Le maire de Kaohsiung, Chen Chi-mai, a déclaré sur sa page Facebook qu’il y avait une « quantité incroyable » de pluie due à cette tempête qui se déplaçait lentement.

« Citoyens et amis, veuillez prendre des précautions strictes », a-t-il déclaré.

Un incendie dans un hôpital du comté de Pingtung a tué au moins neuf personnes jeudi matin. Les décès ont été attribués à la fumée et la cause faisait l’objet d’une enquête. Il n’était pas clair dans l’immédiat si l’incendie était lié au typhon.

Des milliers de personnes ont été évacuées des zones vulnérables aux coulées de boue et aux glissements de terrain. Près de 40 000 soldats étaient prêts à participer aux opérations de sauvetage.

Des gens poussent une moto sur une route inondée alors que le typhon Krathon touche terre à Kaohsiung jeudi. (Chiang Ying-ying/Associated Press)

Une tempête « bizarre »

Les zones montagneuses du sud de l’île ont reçu jusqu’à 169 centimètres de pluie au cours des cinq derniers jours.

L’agence météorologique chinoise a déclaré que certaines régions de l’est et du sud de Taiwan devraient recevoir des pluies extrêmement fortes, pouvant atteindre 40 centimètres au cours des prochaines 24 heures.

Une voiture circule mercredi le long du rivage à Kaohsiung, alors que le typhon Krathon devait frapper la région. (Chiang Ying-ying/Associated Press)

Les typhons frappent souvent la côte est de Taiwan face au Pacifique, mais Krathon est inhabituel car il frappe directement la côte ouest et plane également au large de la côte avant d’atteindre la terre. Les médias taïwanais ont qualifié cette tempête de « bizarre ».

Les responsables de Kaohsiung, en exhortant les habitants à être vigilants quant aux conditions météorologiques, ont rappelé les destructions provoquées par le typhon Thelma, qui en 1977 a gravement endommagé la ville et causé 37 morts.

Plus tôt dans la semaine, le typhon Krathon a frappé les îles du nord des Philippines, tuant quatre personnes et en déplaçant au moins 5 000, ont indiqué des responsables.