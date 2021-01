Au moins deux personnes sont mortes après le naufrage d’un cargo au large de la côte turque de la mer Noire dimanche.

Le gouverneur de la province de Bartin, Sinan Guner, a déclaré à l’agence de presse publique Anadolu qu’il y avait eu un naufrage au large d’Inkumu dans le nord de la Turquie et a déclaré que les secours avaient sauvé au moins six membres d’équipage et trouvé les corps de deux autres.

Les garde-côtes turcs ont déclaré que le navire s’appelait ARVIN et que l’équipage du navire était sur des canots de sauvetage, selon Anadolu.

La marine a envoyé une frégate pour aider aux efforts de sauvetage. Le ministère des Transports a déclaré que le navire comptait 12 membres d’équipage, dont deux Russes et 10 Ukrainiens.

Le cargo était en route vers la Bulgarie depuis la Géorgie mais a tenté d’atteindre le port turc de Bartin en raison du mauvais temps. La région a été secouée par de fortes pluies, de la neige et des vents violents.

Le gouverneur a déclaré que le cargo de marchandises sèches portait le pavillon des Palaos après avoir déclaré à tort plus tôt dimanche qu’il portait un pavillon russe.