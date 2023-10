Au moins deux femmes transgenres participeront au concours Miss Univers

Marina Machete est devenue la première femme transgenre à remporter Miss Portugal la semaine dernière, faisant d’elle l’une des deux candidates trans à concourir pour Miss Univers plus tard cette année.

Machete, une hôtesse de l’air de 28 ans, a remercié ses partisans pour les messages « positifs et responsabilisants » qu’elle a reçus depuis son couronnement jeudi.

« A vous tous qui me regardez, je veux juste dire que, tout comme l’univers, vos possibilités dans la vie sont illimitées », a-t-elle déclaré dans une vidéo partagée sur Instagram ce week-end. « Alors ne vous limitez pas à vos rêves. »

Elle a ajouté qu’elle était ravie de rencontrer les autres délégués au 72e concours Miss Univers au Salvador en novembre.

En juillet, Rikkie Valerie Kolle, 22 ans, est devenue la première femme trans à être couronnée Miss Pays-Bas.

« Oui, je suis trans et je veux partager mon histoire mais je suis aussi Rikkie et c’est ce qui compte pour moi », a-t-elle écrit sur Instagram. poste à l’époque. « Je l’ai fait par mes propres forces et j’ai apprécié chaque instant. »

Peu de temps après avoir été couronnée, elle a révélé qu’elle était devenue la cible de discours de haine en ligne.

«Je pensais que nous acceptions vraiment… aux Pays-Bas, mais les commentaires haineux montrent l’autre côté de notre société. J’espère que c’est un signal d’alarme », avait-elle déclaré à Reuters à l’époque. « Pour l’instant, je l’ignore complètement. Je me concentre sur les bonnes choses qui m’arrivent.

Il semble que Machete et Kolle seront les seules candidates transgenres parmi les 90 femmes qui concourront pour la couronne le 18 novembre. Il y a deux autres concours de qualification – en Mongolie et en Chine – avant celui de Miss Univers le mois prochain, et aucun concours local n’a lieu. les reportages ont identifié des candidats trans.

Miss Univers a commencé à autoriser les femmes trans à concourir en 2012 et, en 2018, Angela Ponce est devenue la première femme trans à le faire après avoir été couronnée Miss Espagne.

En 2021, Kataluna Enriquez est devenue la première femme trans à participer au concours Miss USA après avoir été couronnée Miss Nevada, même si elle n’a pas participé au concours Miss Univers cette année-là. En février, Daniela Arroyo González est devenue la première femme trans participer à Miss Univers Porto Rico, où elle a terminé parmi les 10 finalistes, selon son Instagram.

Cependant, tous les concours ne sont pas ouverts à l’inclusion des femmes trans. En juillet, plus de 100 hommes transgenres ont participé au concours Miss Italie après que l’organisateur du concours a déclaré que Miss Italie n’autoriserait pas les femmes transgenres à concourir.

Anne Jakkapong Jakrajutatip, une femme d’affaires thaïlandaise et défenseure des transgenres, a acheté l’organisation Miss Univers pour 20 millions de dollars l’année dernière, faisant d’elle la première femme à posséder le concours.