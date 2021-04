« Au moins deux clubs français » devraient participer chaque année à une Super League européenne, a déclaré lundi à l’AFP une source proche des 12 clubs fondateurs de la compétition de séparation prévue sans révéler qui ils seraient ni comment ils seraient sélectionnés.

Les 12 clubs qui sont devenus membres fondateurs comprennent le Big Six de la Premier League anglaise ainsi que Barcelone, le Real Madrid et l’Atletico Madrid d’Espagne et le trio italien Juventus, Inter et AC Milan.

L’absence d’équipes françaises et allemandes est notable, bien que le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, propriété du Qatar, aient atteint la finale de la Ligue des champions la saison dernière.

Cependant, il est entendu que trois autres équipes se joindront en tant que clubs fondateurs, avec cinq autres clubs se qualifiant chaque année pour en faire une compétition à 20 équipes. Cela pourrait inclure les vainqueurs de la Ligue 1.

En revanche, le PDG du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, a insisté sur le fait que son club et le Bayern – qui sont tous deux membres du conseil d’administration de l’Association des clubs européens (ECA) – sont tous deux opposés au plan de séparation.

La CEA a déclaré dimanche qu’elle «s’opposait fermement» aux projets de la ligue, et Watzke a déclaré que les clubs allemands avaient «présenté des points de vue identiques à 100% tout au long des discussions».

