Au moins cinq morts en Espagne après qu’un bus a plongé d’un pont dans une rivière

Au moins cinq personnes sont mortes après la chute d’un bus d’un pont dans une rivière en crue dans le nord-ouest de l’Espagne tard la veille de Noël. Les équipes d’urgence recherchent au moins une personne disparue, tandis que deux survivants – le conducteur du bus et une passagère – ont été secourus de la rivière Lérez en Galice et transportés vers des hôpitaux, ont annoncé dimanche les autorités. La police a déclaré que le conducteur avait été testé négatif pour l’alcool et les drogues. Le premier appel aux services d’urgence est venu d’un automobiliste de passage qui a remarqué qu’une partie de la rambarde de protection le long de l’autoroute entre les villes de Lugo et Vigo avait été détruite. Au milieu de l’obscurité et de la pluie battante, l’appelant n’a pu repérer aucun véhicule dans la rivière – à environ 75 mètres sous le pont – mais a déclaré que les dommages à la balustrade semblaient être récents. Peu de temps après qu’un appel est arrivé de l’intérieur du véhicule, un occupant a déclaré aux services d’urgence que le bus avait plongé dans la rivière et “se remplissait d’eau”, El País signalé. Les sauveteurs se sont précipités sur les lieux, luttant contre de fortes pluies et de forts courants pour atteindre le bus. Les recherches ont été suspendues pendant des heures après que la rivière a franchi son seuil de débordement aux petites heures du matin. Dimanche, le chef de la région de Galice, Alfonso Rueda, a déclaré aux journalistes que les efforts de recherche et de sauvetage se poursuivaient et avaient été aidés par une pause sous la pluie. “C’est toujours horrible de devoir parler d’un accident comme celui-ci, mais à cette période de l’année, c’est encore plus horrible”, a-t-il déclaré. Inscrivez-vous pour C’est l’Europe Newsletter hebdomadaire gratuite Les histoires et les débats les plus cruciaux pour les Européens – de l’identité à l’économie en passant par l’environnement

On pense qu’il y avait huit ou neuf personnes, dont le chauffeur, dans le bus. Les arrêts le long de la route comprenaient un pénitencier local et plusieurs des passagers seraient rentrés chez eux tard samedi après avoir rendu visite à des êtres chers incarcérés.