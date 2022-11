Au moins cinq morts dans une fusillade dans un club gay de Colorado Springs

La POLICE a confirmé qu’au moins cinq personnes sont mortes après qu’un homme armé a ouvert le feu sur des clients dans une boîte de nuit gay.

On pense que 18 autres personnes ont été blessées et sont soignées dans les hôpitaux locaux à la suite de l’incident de la nuit à Colorado Springs, selon les flics.

Au moins cinq personnes ont été tuées dans l’incident, selon des informations Crédit : Twitter

La police s’est précipitée sur les lieux aux premières heures de la matinée Crédit : Twitter

Le lieutenant Pamela Castro du département de police de Colorado Springs a confirmé ce matin que la fusillade s’était produite dans un club local appelé Q – situé dans le bloc 3400 de N. Academy Blvd.

Les autorités se sont précipitées sur les lieux à 23 h 57 samedi soir et ont immédiatement localisé le suspect à l’intérieur du bar.

Ce suspect a depuis été transporté à l’hôpital pour des soins médicaux et est actuellement en garde à vue.

On ne sait pas quelles blessures le suspect a subies, mais aucun officier ne semble avoir été blessé.

La police a refusé de parler d’un motif possible.

“Nous serons ici pendant de très nombreuses heures”, a ajouté Castro.

Le FBI est maintenant sur les lieux et aide.

Des témoins sur les lieux ont depuis décrit avoir eu peur “comme s’ils allaient mourir”, alors que le tireur se déchaînait dans le club.

Le barman du club, Michael Anderson, a déclaré au Mirror : “Je me préparais à me faire tirer dessus, quand les tirs se sont arrêtés.

“Après une minute ou deux, je ne savais pas si c’était fini ou non, alors je me suis levé et j’ai décidé de courir. J’ai trouvé un homme allongé sur le sol qui se faisait tirer dans le cou.”

Gaby Lamah, 32 ans, qui visite le club depuis plusieurs années, a également raconté au point de vente comment ses amis avaient pris la “décision de dernière minute” de ne pas visiter le lieu hier soir.

Elle a décrit le Club Q comme l’une des rares discothèques destinées à la communauté LGBT de la région.

Dans une déclaration sur les réseaux sociaux, le Club Q a déclaré qu’il était “dévasté par l’attaque insensée contre notre communauté” et a présenté ses condoléances aux victimes et à leurs familles.

“Nous remercions les réactions rapides des clients héroïques qui ont maîtrisé le tireur et mis fin à cette attaque haineuse”,

Le tournage a lieu le jour du souvenir transgenre au cours duquel les Américains se souviennent de ceux qui ont été tués à cause de la transphobie.

Il a été observé pour la première fois en 1999 et se tient chaque année le 20 novembre pour attirer l’attention et la sensibilisation sur la violence continue endurée par les personnes transgenres.

En 2016, une fusillade de masse ciblée à Orlando a fait 49 morts.

Le fanatique de l’Etat islamique, Omar Mateen, a fauché les fêtards alors qu’ils se rendaient à la discothèque Pulse.

La plupart des victimes étaient hispaniques et faisaient partie de la communauté LGBT.