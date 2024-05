Au moins cinq joueurs de Manchester United pourraient faire leurs adieux lors du match de Newcastle

United peut-il mettre fin à son hoodoo de la ligue de Newcastle ?

La dernière fois que Manchester United a battu Newcastle en Premier League, c’était la seconde venue de Cristiano Ronaldo. C’était aussi la dernière fois que Steve Bruce dirigeait Newcastle contre son ancien club.









Sous Eddie Howe, Newcastle est invaincu depuis quatre matches de championnat contre United, avec deux victoires et deux nuls. Ils ont également humilié United lors du quatrième tour de la Coupe de la Ligue à Old Trafford en novembre.

United a remporté le match le plus important de la finale de la Coupe de la Ligue l’année dernière, mais les clubs se sont dirigés dans la direction opposée ces dernières semaines. Newcastle était dixième et six points derrière United lorsque la saison a repris après les internationaux de mars. Ce soir, Newcastle pourrait s’assurer de terminer devant United pour la première fois depuis 1977.

Amrabat va-t-il maintenir sa dynamique ?

Le match était pratiquement terminé lorsque Sofyan Amrabat a remplacé Casemiro à la mi-temps contre Newcastle en Coupe de la Ligue il y a six mois. La défaite du week-end contre Arsenal a marqué la première titularisation d’Amrabat en championnat depuis le 17 décembre et c’était aussi sa meilleure performance pour United.

Quelles que soient les options défensives ce soir, Amrabat mérite de conserver sa place devant le footballeur ambulant Casemiro. Si le Marocain s’appuie sur sa performance du week-end, il devra alors être envisagé pour une participation à la finale de la FA Cup.

Fernandes pour avoir de l’effet ?

Si cela doit être la dernière saison de Bruno Fernandes avec United, elle pourrait se terminer comme elle a commencé. Il pourrait devenir le troisième joueur de United à remporter le titre de joueur de l’année Sir Matt Busby pour la troisième fois et United semblait dépourvu de son capitaine absent pour les deux matchs de la semaine dernière.

C’étaient les deux premiers matches de club que Fernandes manquait en raison d’une blessure, mais il a été évalué hier avant un éventuel retour ce soir. Des caméras seront suivies sur lui à la recherche de tout signe révélateur d’un adieu.

Raphael Varane ne jouera pas mais pourrait réapparaître pour ses adieux. Jonny Evans est un certain titulaire et il reste à voir s’il s’agit de son dernier match pour United à Old Trafford, près de 17 ans après son premier. Anthony Martial pourrait faire surface et Tom Heaton est également en fin de contrat le mois prochain.





Revendiquer les places finales de la Coupe

Il y a six certitudes pour débuter la finale de la FA Cup : Andre Onana, Diogo Dalot, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho et Rasmus Hojlund. Le reste dépend de la condition physique et/ou de la forme.

Ten Hag a souligné la semaine dernière qu’il ne « jouerait » pas avec la condition physique des joueurs, après l’avoir fait avec Luke Shaw en février et Lisandro Martinez en mars. Martinez a besoin de minutes cette semaine et, idéalement, un autre défenseur central obtiendrait au moins 45 minutes lors des matchs contre Newcastle et Brighton.





Dix terribles ?

Perdez ce soir et United aura perdu dix fois à domicile en une saison pour la première fois dans l’histoire du club. Ils ont déjà perdu autant de matches à Old Trafford que lors de leur relégation en 1973-74.

United a bénéficié d’un énorme soutien ces derniers temps et les supporters ont droit à une bonne performance. De nos jours, il faut souligner que cela va jusqu’à la victoire. Erik ten Hag a noté de manière satisfaisante que les joueurs avaient proposé une « réponse » à la débâcle de Crystal Palace contre Arsenal. Un match que United a perdu assez confortablement.