Au moins cinq agents des services secrets ont témoigné devant le grand jury du 6 janvier, selon un rapport

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Environ cinq ou six agents des services secrets ont témoigné devant le grand jury pour décider si l’ancien président Donald Trump devait être inculpé pour ses actions liées à l’insurrection du 6 janvier 2021, des sources ont déclaré à NBC News.

Le grand jury examine l’émeute ainsi que les tentatives d’interférer avec le transfert pacifique du pouvoir.

Les agents des services secrets qui ont comparu se conformaient aux assignations à comparaître. On ne sait toujours pas à quel point les agents étaient proches de M. Trump le 6 janvier ainsi que les informations qu’ils ont fournies au grand jury.

L’enquête menée par l’avocat spécial Jack Smith est distincte de l’enquête qu’il mène également sur la prétendue mauvaise gestion par M. Trump d’informations sur la sécurité nationale qui a conduit à l’inculpation de l’ancien président et à la mise en accusation de Miami.

Avant que cette affaire ne soit transférée en Floride, environ deux douzaines d’agents des services secrets ont comparu devant le grand jury à Washington DC, selon NBC.

Les agents des services secrets témoignant dans l’enquête sur l’insurrection pourraient être en mesure de faire la lumière sur le récit partagé par un ancien assistant du chef d’état-major de Trump, Mark Meadows.

Cassidy Hutchinson a déclaré au comité House Select du 6 janvier, dissous depuis, qu’elle avait entendu un récit de seconde main selon lequel M. Trump voulait que les services secrets l’emmènent au Capitole américain après son discours du 6 janvier 2021.

Selon son témoignage, M. Trump a tenté de saisir le volant du véhicule des services secrets et a atteint les « clavicules » de l’agent Bobby Engel, qui conduisait à l’époque. M. Trump a rejeté cette version des événements.

Mme Hutchinson a déclaré qu’elle avait entendu parler de l’incident par Tony Ornato, qui avait pris un congé des services secrets pour assumer à la place le poste de chef de cabinet adjoint de M. Trump en 2019. Il est retourné aux services secrets après M. Trump. quitté le bureau.

M. Engel et M. Ornato ont depuis quitté les services secrets et on ne sait pas s’ils ont comparu devant le grand jury.

L’année dernière, le bureau de l’inspecteur général du Département de la sécurité intérieure a déclaré au Congrès que tous les textes entre agents les 5 et 6 janvier 2021 avaient été perdus, affirmant qu’ils faisaient partie d’une mise à niveau logicielle déjà prévue.

Ces communications et les souvenirs des agents pourraient faire prendre conscience au grand jury de ce que M. Trump savait de la possibilité de violence le 6 janvier et de la façon dont il a réagi aux menaces contre le vice-président de l’époque, Mike Pence, qui a refusé d’aider les tentatives de M. Trump de annuler les résultats du collège électoral après la victoire du président Joe Biden.