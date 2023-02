Au moins 912 morts dans le séisme – Erdogan

La secousse a fait 5 385 blessés et est la plus puissante depuis des décennies, a déclaré le président turc

Un puissant tremblement de terre qui a frappé la Turquie lundi matin a tué plus de 900 personnes et fait plus de 5 000 blessés, a déclaré le président du pays, Recep Tayyip Erdogan.

S’exprimant au lendemain de la tragédie, Erdogan a déclaré que le tremblement de terre de magnitude 7,7 qui a fait des ravages dans le centre du pays avait coûté la vie à 912 personnes et fait 5 385 blessés. “2 470 personnes ont été sauvées des décombres et 2 818 bâtiments ont été détruits”, il a déclaré.

Le président a noté que les autorités locales « avaient mobilisé tous leurs moyens », ajoutant que les efforts de réponse impliquent non seulement les dix provinces touchées par la catastrophe, mais aussi dix autres gouverneurs régionaux.

Il a déclaré que la priorité avait été donnée aux efforts de recherche et de sauvetage visant à libérer ceux qui sont encore coincés sous les décombres. Au total, 9 000 personnes sont impliquées, ce nombre augmentant constamment, a déclaré Erdogan.

Il a poursuivi en décrivant la tragédie comme “la plus grande catastrophe depuis le tremblement de terre d’Erzincan de 1939” dans l’est de la Turquie qui a tué environ 32 000 personnes et en a blessé 100 000.

La calamité a également frappé la Syrie voisine, le ministère de la Santé du pays déclarant que le nombre de morts a atteint 326 personnes dans plusieurs provinces, avec 1 042 blessés.