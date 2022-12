Au moins 90 manifestants détenus en Iran risquent l’exécution ou des accusations mettant leur vie en danger, a appris CBC News

Ce mois-ci, une liste a été partagée avec CBC News depuis l’intérieur de l’Iran, des noms de manifestants qui risquent d’être exécutés par les autorités du régime.

En consultation avec plusieurs militants et en accédant aux reportages de divers groupes de défense des droits de la personne, CBC News peut nommer 90 personnes détenues en Iran comme étant à haut risque.

Selon les informations disponibles, au moins 19 ont été condamnés à mort, 65 risquent l’exécution et six ont été condamnés à des peines de prison longues et incertaines.

La grande majorité de ces individus sont accusés par le régime de « faire la guerre contre Dieu » et de « corruption sur terre » – des crimes passibles de la peine de mort en vertu de la charia de la République islamique.

Des manifestations en Iran ont éclaté en septembre après la mort d’une jeune Iranienne nommée Mahsa Amini en garde à vue. La jeune femme de 22 ans avait été arrêtée par la soi-disant police des mœurs du régime, prétendument pour ne pas avoir porté correctement son hijab, qui fait partie du code vestimentaire islamique strict du régime. Sa famille dit qu’elle a été battue à mort.

Les militants braquent les projecteurs sur les manifestants détenus

Des militants des droits de la personne expliquent à CBC News la nécessité d’identifier et de publier les noms des les manifestants détenus est urgent.

Ils disent que l’attention et la pression publique sur les autorités iraniennes contribueront à sauver la vie de nombreuses personnes sans voix.

Dans toute l’Europe, des dizaines d’hommes politiques ont pris en charge le parrainage de la grande majorité des noms répertoriés.

De nombreux parlementaires et sénateurs de pays comme l’Allemagne, l’Autriche et la France amplifient les histoires de ceux qui ont été détenus et font pression sur les ambassadeurs iraniens pour leur libération.

Plus de 18 000 personnes ont jusqu’à présent été détenues par la République islamique depuis le début des manifestations anti-régime en septembre, selon l’Agence de presse des militants des droits de l’homme (HRANA). Parmi ceux-ci, 506 avaient été tués – dont 69 enfants et adolescents – au 21 décembre 2022.

En moins d’un mois, les autorités iraniennes ont arrêté, inculpé et procédé à deux exécutions connues de Mohsen Shekari et de Majid Reza Rahnavard.

Traitement des prisonniers non identifiés

L’activiste irano-canadienne Golsa Golestaneh, qui se concentre sur la vérification des faits et la propagande, affirme que les deux hommes ont été « exécutés en silence » parce que le régime est souvent capable de « déformer la vérité » en amplifiant les fausses accusations et les condamnations des prisonniers détenus.

Golestaneh est le porte-parole d’un groupe de défense appelé Waves (امواج), composé de jeunes Iraniens à l’intérieur et à l’extérieur de l’Iran qui veulent avoir leur mot à dire dans l’opposition politique au régime.

“Il est extrêmement important de continuer à souligner l’imprévisibilité du régime islamique tout en reconnaissant l’importance de la précision, dans la mesure du possible, afin de minimiser les risques d’un autre meurtre silencieux.”

En ce qui concerne le traitement des prisonniers non identifiés en Iran, Masoud Kazemi, un journaliste basé en Turquie, affirme que le régime a une “histoire sombre et un bilan horrible”.

“Les manifestants détenus qui ne sont pas identifiés sont soumis à plus de tortures et de souffrances que les autres”, a déclaré Kazemi. “Et ils sont également condamnés à des peines de prison plus longues et sont parfois également condamnés à l’exécution.”

Les militants préviennent que les exécutions ne sont qu’une des façons dont le régime tue les prisonniers. Golestaneh dit que même lorsque les prisonniers en Iran ne risquent pas d’être exécutés, leur vie est toujours en danger.

« Les tortures sont sévères et plusieurs personnes ont été tuées. Certains se sont suicidés ou leurs familles ont été forcées de dire qu’ils s’étaient suicidés à l’intérieur de la prison », a-t-elle déclaré.

Le militant kurde des droits de l’homme Soran Mansournia, qui travaille à l’identification des prisonniers et des personnes tuées par le régime, exhorte les familles à se manifester et à publier les noms de leurs proches.

« Au cours des deux derniers mois, au moins sept personnes du Kurdistan iranien sont mortes sous la torture des forces de sécurité de la République islamique », a déclaré Mansournia.

« La vie de nombreux prisonniers est en danger et nous ne connaissons même pas leurs noms. Je demande à toutes leurs familles de rendre public l’enlèvement de leurs proches.