C’est le moment dramatique où une énorme inondation a emporté un barrage en Inde après qu’un glacier se soit écrasé à travers lui, faisant au moins neuf morts.

150 autres personnes sont portées disparues et craignent d’être mortes après qu’une partie d’un glacier himalayen s’est brisée et s’est écrasée dans un barrage, déclenchant une inondation massive d’eau et de débris.

Les villageois ont été évacués et les autorités indiennes ont lancé une opération de recherche.

L’inondation a été provoquée lorsqu’une partie du glacier Nanda Devi s’est rompue ce matin dans la région de Tapovan, dans l’état nord de l’Uttarakhand.

Une vidéo partagée par des responsables prise depuis le flanc d’une colline escarpée montre un mur d’eau qui déferle dans l’un des barrages et le brise en morceaux avec peu de résistance avant de continuer à rugir en aval.

Sanjay Singh Rana, qui vit sur le cours supérieur de la rivière dans le village de Raini, a déclaré: «C’est venu très vite, il n’y avait pas le temps d’alerter qui que ce soit.

« J’ai senti que même nous serions emportés. »

La centrale hydroélectrique de Rishiganga sur la rivière Alaknanda a été détruite, tandis que la centrale hydroélectrique de Dhauliganga sur la rivière Dhauliganga a été endommagée, a déclaré Vivek Pandey, un porte-parole de la police paramilitaire des frontières indo-tibétaines.

Om Prakash, secrétaire en chef de l’Uttarakhand, a déclaré que 100 à 150 personnes auraient été mortes mais que le nombre réel n’avait pas encore été confirmé.

Le chef de la police de l’État, Ashok Kumar, a déclaré aux journalistes que plus de 50 personnes travaillant au barrage, le projet hydroélectrique de Rishiganga, faisaient partie des personnes dont on craignait la mort, bien que d’autres aient été secourues

Sortant des montagnes himalayennes, les deux rivières se rencontrent avant de fusionner avec le Gange.

Pandey a déclaré que les 12 travailleurs piégés dans un tunnel du projet de Dhauliganga ont été secourus et ont fourni les premiers soins.

Surjeet Singh, un responsable de la police, a déclaré que neuf corps avaient jusqu’à présent été retrouvés au cours des opérations de sauvetage intensifiées.

Pandey a déclaré que des soldats, experts en alpinisme et en opérations de sauvetage, avaient été appelés.

« La situation est sous contrôle et il n’y a pas lieu de paniquer. » il ajouta.

Des responsables ont déclaré que lorsque le glacier s’est brisé, il a envoyé de l’eau emprisonnée derrière lui, ainsi que de la boue et d’autres débris dévalant la montagne et dans d’autres plans d’eau.

De nombreux villages ont été évacués alors que les autorités ont émis un avis exhortant les personnes vivant sur les rives des rivières Alaknanda et Dhauliganga à se déplacer immédiatement vers des endroits plus sûrs.

Plusieurs maisons ont été endommagées lors des inondations, a déclaré Ravi Bejaria, un porte-parole du gouvernement – bien qu’il n’ait pas de détails sur le nombre et si l’un des habitants a été blessé, porté disparu ou mort.

Les autorités ont vidé deux barrages plus en aval du fleuve pour empêcher les eaux de crue d’atteindre les villes de Haridwar et Rishikesh, où les sites touristiques populaires sur les rives du Gange ont été fermés et toutes les activités nautiques ont été arrêtées.

Le chef de la police d’Uttarakhand, Ashok Kumar, a déclaré que les responsables avaient immédiatement alerté les habitants de la région et les avaient évacués vers des endroits plus sûrs.

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré dans un tweet qu’il surveillait constamment la situation.

Il a ajouté: « L’Inde est aux côtés de l’Uttarakhand et la nation prie pour la sécurité de tous là-bas. »