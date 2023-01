Au moins 9 morts dans une tornade en Géorgie et en Alabama, dont un garçon de 5 ans écrasé par un arbre alors que des «dommages catastrophiques» ravagent le sud

Au moins neuf personnes sont mortes, dont un garçon de cinq ans, après qu’une tornade a ravagé le sud-est jeudi, déchirant des maisons et renversant des voitures.

Des informations faisant état de personnes prises au piège sous des maisons détruites, d’arbres déracinés claquant contre des bâtiments et de milliers de personnes sans électricité ont toutes sonné dans le comté d’Autauga après que cinq tornades se soient posées en Alabama.

Au moins neuf personnes sont mortes après qu’une tornade dévastatrice s’est abattue jeudi Crédit : AP

Un garçon de cinq ans (photo) faisait partie des victimes découvertes à la suite des tempêtes 1 crédit

Une femme a été vue en train de sortir des objets de sa remorque détruite à Mount Vernon, en Alabama Crédit : EPA

Des pièces entières ont été détruites à Selma, en Alabama Crédit : Reuters

Vue aérienne des dégâts à Greensboro Crédit : AP

Un soldat de l’Alabama Law Enforcement Agency a été blessé lorsqu’un arbre est tombé sur sa voiture de patrouille Crédit : Alabama Law Enforcement Agency

L’une des victimes était un jeune garçon en Géorgie nommé Egan Jeffcoat qui a été tragiquement tué lorsqu’un grand arbre est tombé, brisant la voiture de sa mère par un temps rugissant.

La famille au cœur brisé a confirmé le décès et a ajouté qu’un autre passager avait également été grièvement blessé à la suite de l’incident, a rapporté WSB-TV.

Il est possible que d’autres décès soient signalés, a déclaré jeudi le shérif David Hill.

Les tempêtes se sont étendues du Mississippi à la Géorgie, mais au moins cinq tornades se sont abattues sur l’Alabama, selon le NWS.

Deux personnes ont été confirmées mortes en Géorgie, dont le jeune garçon, selon le gouverneur Brian Kemp.

L’autre victime était un employé de l’État qui répondait à la tempête.

Les sauveteurs se précipitent pour retrouver des survivants dans le comté d’Autauga, y compris une maison mobile qui a été complètement renversée, révèlent des photos sur les réseaux sociaux.

Un autre mobile home a été divisé en deux lorsqu’un arbre est tombé dessus.

Une station-service a également été endommagée par des débris et des arbres abattus bordant les rues.

Selon Ernie Baggett, directeur de la gestion des urgences du comté d’Autauga, des maisons mobiles et conventionnelles ont été endommagées.

“Cela semble avoir été deux maisons différentes où les gens étaient chez eux”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté qu’environ 12 personnes avaient été suffisamment gravement blessées pour être transportées à l’hôpital, mais il ne connaissait pas l’étendue de leurs blessures.

Et pas moins de 40 maisons ont été détruites ou gravement endommagées.

Des milliers d’habitants du comté étaient sans électricité à 15 h 40, selon la carte des pannes de la Central Alabama Electric Cooperative.

Gouverneur de l’Alabama Kay Ivey tweeté: “Je suis triste d’avoir appris que six Alabamiens ont été perdus dans les tempêtes qui ont ravagé notre État.

« Mes prières accompagnent leurs proches et leurs communautés. Nous connaissons bien trop les conditions météorologiques dévastatrices, mais nos gens sont résilients. Nous allons nous en sortir et nous en serons plus forts. »

Une centaine de professionnels et de bénévoles se sont réunis pour fouiller les décombres à la recherche de personnes, selon le coroner du comté d’Autauga, Buster Barber.

Le coroner a également confirmé à Reuters que le nombre de morts augmenterait probablement avec le temps.

“Nous trouvons plus de corps en ce moment même”, a-t-il déclaré.

“Nous avons des équipes de recherche dans la région.”

DOMMAGES À TRAVERS L’ÉTAT

Dans le comté de Tallapoosa, le maire Woody Baird d’Alex City a effectué une enquête et a déclaré qu’il y avait plusieurs maisons endommagées sur Cedar Creek Road.

La tornade aurait traversé la rivière et détruit un nombre indéterminé de maisons près de Lake Ridge Drive.

Baird a déclaré qu’il y avait plus de 10 000 personnes sans électricité et a exhorté les résidents à rester chez eux pendant que les premiers intervenants et les équipes d’électricité travaillaient.

Un soldat de l’Alabama Law Enforcement Agency a été blessé lorsqu’un arbre est tombé sur sa voiture de patrouille pendant la tempête.

Le soldat a été transporté à l’hôpital et est actuellement en convalescence.

À Selma, plusieurs rapports font état de graves dommages, notamment au Selma Country Club, où le toit a été arraché.

Le maire de Selma, James Perkins, a déclaré qu’une personne serait piégée dans un bâtiment et qu’une autre pourrait être portée disparue.

« Il y a des dégâts confirmés à Selma. Veuillez rester en dehors de la zone pour laisser les premiers intervenants naviguer sur les routes », a tweeté le NWS.

Le chef de la police de Selma, Kunta Fulford, a déclaré qu’on ne savait pas combien de dégâts avaient été causés par la tornade à l’heure actuelle, cependant, les dégâts sont concentrés au sud de Highland Avenue.

Il a ajouté qu’il y avait eu environ 30 sauvetages à domicile et cinq extractions de voitures.

Une voiture renversée dans le comté d’Autauga Crédit : EPA

Débris et dégâts observés à Selma, Alabama Crédit : AP

Des arbres tombés encadrent un panneau accueillant les visiteurs Crédit : AP

Les équipes d’urgence travaillent sur des lignes électriques tombées à Mount Vernon Crédit : EPA