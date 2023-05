Au moins 9 morts dans une bousculade dans un stade de football au Salvador

Au moins neuf personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées lorsque des supporters de football ont franchi l’une des portes d’accès lors d’un match de quart de finale de la ligue salvadorienne samedi.

La police nationale civile a déclaré dans un rapport préliminaire via Twitter que neuf morts avaient été confirmés lors du match entre les clubs Alianza et FAS au stade Monumental de Cuscatlan, situé à environ 41 kilomètres au nord-est de la capitale.

Au moins deux des blessés transportés vers les hôpitaux étaient dans un état critique, a indiqué la police.

Carlos Fuentes, porte-parole du groupe de premiers secours Rescue Commandos, a également confirmé les décès.

« Nous pouvons confirmer neuf morts – sept hommes et deux femmes – et nous avons soigné plus de 500 personnes, et plus de 100 ont été transportées vers des hôpitaux, dont certaines étaient graves », a déclaré Fuentes.

Le jeu a été suspendu environ 16 minutes après le début du match, lorsque les supporters dans les tribunes agitant frénétiquement ont commencé à attirer l’attention de ceux sur le terrain et à transporter les blessés hors d’un tunnel et jusqu’au terrain.

La télévision locale a transmis des images en direct des suites de la bousculade par les fans d’Alianza. Des dizaines de personnes sont arrivées sur le terrain où elles ont reçu des soins médicaux. Les fans qui ont échappé au béguin se sont tenus sur le terrain, agitant furieusement des chemises, essayant de passer en revue les personnes allongées sur l’herbe qui bougeaient à peine.

Pedro Hernandez, président de la première division de football d’El Salvador, a déclaré que les informations préliminaires dont il disposait étaient que la bousculade s’était produite parce que les supporters avaient réussi à franchir une porte dans le stade.

« C’était une avalanche de fans qui ont envahi la porte. Certains étaient encore sous le métal dans le tunnel. D’autres ont réussi à se rendre dans les tribunes puis sur le terrain et ont été étouffés », a déclaré un volontaire non identifié du groupe de premiers secours Rescue Commandos. dit aux journalistes.

Le commissaire de la police nationale civile Mauricio Arriza Chicas, sur les lieux de la tragédie, a déclaré qu’il y aurait une enquête criminelle en collaboration avec le bureau du procureur général.

« Nous allons enquêter à partir des ventes de billets, des entrées dans le stade, mais surtout de la zone sud », où, a-t-il précisé, le portail a été poussé.

La Fédération salvadorienne de football a déclaré dans un communiqué qu’elle regrettait ce qui s’était passé et a exprimé son soutien aux familles des victimes.