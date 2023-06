Au moins 9 morts dans des affrontements ethniques dans le nord-est de l’Inde, où 100 sont morts en un mois de violence

NEW DELHI (AP) – Des groupes ethniques rivaux se sont tiré dessus dans de nouvelles violences dans le nord-est éloigné de l’Inde qui ont fait au moins neuf morts et des blessés, ont déclaré mercredi des responsables.

Les forces de sécurité se sont précipitées vers le village de Khamenlok, dans le district de Kangpokpi, dans l’État de Manipur, après que des affrontements ont éclaté mardi soir entre les communautés Kuki et Meitei, a déclaré L. Sushindro, ministre du gouvernement de l’État.

La police a retrouvé neuf corps tôt mercredi, a déclaré un policier sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler aux journalistes.

Trois personnes sont portées disparues, a indiqué l’officier.

Une foule a incendié la maison du ministre de l’Industrie et du Commerce, Nemcha Kipgen, à Imphal, la capitale de l’État, a déclaré l’officier.

Kipgen, une Kuki, et sa famille n’étaient pas à la maison au moment de l’attaque tôt mercredi.

Au moins 100 personnes ont été tuées dans de graves affrontements ethniques dans l’État de Manipur depuis le 3 mai, et des milliers de maisons ont été incendiées et des magasins et des entreprises vandalisés.

Les autorités ont déplacé près de 40 000 personnes des zones troublées vers des endroits plus sûrs.

Le ministre indien de l’Intérieur, Amit Shah, s’est rendu dans l’État au début du mois et a rencontré des dirigeants communautaires dans le but de rétablir la paix.

La violence a commencé le mois dernier après les manifestations de plus de 50 000 Kukis et de membres d’autres communautés tribales à prédominance chrétienne à Churachandpur et dans les districts voisins de l’État de Manipur.

Ils s’opposent à la demande de la communauté hindoue Meitei majoritaire d’un statut spécial qui leur donnerait des avantages, notamment le droit de cultiver des terres forestières, des prêts bancaires bon marché et des installations de santé et d’éducation, ainsi qu’un quota spécifié d’emplois gouvernementaux.

Les dirigeants de la communauté minoritaire des collines disent que la communauté Meitei est relativement aisée et que leur accorder plus de privilèges serait injuste.

Les Meiteis disent que les quotas d’emploi et autres avantages pour les membres des tribus seraient protégés.

Les deux tiers des 2,5 millions d’habitants de l’État vivent dans une vallée qui représente environ 10 % de la superficie totale de l’État. Les Meiteis sont hindous tandis que les groupes rivaux, y compris les Kuki et d’autres tribus, sont pour la plupart chrétiens et vivent principalement dans les collines environnantes. Les musulmans ethniques constituent environ 8% de la population de l’État.

