Kadhimi a annoncé une enquête et suspendu le directeur général du département de la santé de l’est de Bagdad, responsable de l’hôpital Ibn al-Khatib, ainsi que le chef de l’établissement et le directeur de l’ingénierie et de la maintenance.

«Faire preuve de douleur et de sympathie envers nos martyrs et nos fils blessés ne suffit pas sans une responsabilité acharnée pour les négligents et sans procéder à un examen complet et sérieux», a-t-il déclaré.