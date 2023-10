Au moins 80 morts dans une attaque de drone contre un collège militaire syrien | Nouvelles

Une attaque de drone contre un collège militaire dans la province syrienne de Homs lors d’une cérémonie de remise des diplômes a tué au moins 80 personnes et en a blessé 240 autres, a déclaré le ministre syrien de la Santé.

Le ministre de la Santé, Hassan al-Ghabash, a déclaré que des civils, dont six enfants, et des militaires figuraient parmi les victimes. On craignait que le nombre de morts ne s’alourdisse encore, car de nombreux blessés étaient dans un état grave.

L’attaque n’a pas été revendiquée dans l’immédiat.

L’armée syrienne a déclaré plus tôt que des drones chargés d’explosifs avaient visé la cérémonie jeudi alors qu’elle touchait à sa fin. Dans un communiqué, l’armée a accusé les combattants « soutenus par des forces internationales connues » d’être responsables de l’attaque.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a « exprimé sa profonde préoccupation » face à l’attaque de drone à Homs ainsi qu’aux « informations faisant état de bombardements en représailles » dans le nord-ouest de la Syrie, a déclaré son porte-parole Stéphane Dujarric.

Le ministre syrien de la Défense a assisté à la cérémonie de remise des diplômes mais est parti quelques minutes avant l’attaque, a rapporté l’agence de presse Reuters, citant une source de sécurité syrienne et une source de l’alliance régionale qui soutient le gouvernement de Damas contre les groupes d’opposition. Reuters a également rapporté que le bilan était d’au moins 100 morts, citant un observateur de guerre basé en Grande-Bretagne et une source au sein de l’alliance régionale.

« Après la cérémonie, les gens sont descendus dans la cour et les explosifs ont frappé. Nous ne savons pas d’où cela vient et des cadavres jonchaient le sol », a déclaré un Syrien qui avait aidé à installer les décorations lors de la cérémonie.

Zeina Khodr, d’Al Jazeera, qui a fait de nombreux reportages sur la Syrie, a déclaré que cette attaque représente « une faille majeure dans la sécurité, un coup porté au régime syrien ».

« Cela fait des années que les forces du président syrien Bachar al-Assad n’ont pas été ciblées dans une telle opération au cœur du territoire contrôlé par le gouvernement », a-t-elle déclaré.

« Il semble que le régime syrien blâme l’opposition car, quelques instants seulement après cette attaque, ses avions ont commencé à cibler des zones résidentielles dans les enclaves contrôlées par l’opposition, dans le nord-ouest du pays. »

Au moins six personnes ont été tuées, dont une femme et un enfant, et 40 autres blessées dans les attaques contre la province d’Idlib, dans le nord-ouest du pays, selon un groupe de secours d’urgence volontaire syrien.

Les attaques ont visé 20 villages et villes du gouvernorat d’Idlib, selon la Défense civile syrienne, également connue sous le nom de Casques blancs. Au moins huit enfants et huit femmes figuraient parmi les blessés.

Les attaques, lancées depuis des positions gouvernementales au sud et à l’est de Jabal al-Zawiya, ont commencé à 15h30 heure locale (12h30 GMT). Les habitants affirment que les attaques visaient une centrale électrique et un marché populaire.

Les États-Unis affirment avoir abattu un drone turc

Pendant ce temps, dans le nord-est de la Syrie, les États-Unis ont annoncé avoir abattu jeudi un drone armé turc qui opérait à proximité de leurs troupes, malgré les démentis d’un responsable du ministère turc de la Défense.

Si le drone était turc, ce serait la première fois que Washington abat un avion appartenant à son allié de l’Otan.

Le responsable turc, s’adressant à Reuters, n’a pas précisé à qui appartenait le drone.

L’Agence nationale de renseignement turque a mené des frappes en Syrie contre des cibles soupçonnées d’être liées à un attentat à la bombe à Ankara le week-end dernier, a indiqué jeudi une source de sécurité turque.

Le porte-parole du Pentagone, le général de brigade Pat Ryder, a déclaré que des drones turcs avaient été aperçus jeudi matin en train d’effectuer des frappes aériennes sur Hassaké, à environ 1 km des troupes américaines.

Quelques heures plus tard, un drone turc s’est approché à moins d’un demi-kilomètre des troupes américaines et a été considéré comme une menace et abattu par un avion F-16.

« Nous n’avons aucune indication que la Turquie ciblait intentionnellement les forces américaines », a déclaré Ryder aux journalistes.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, s’est entretenu avec son homologue turc après l’incident, un appel que Ryder a qualifié de « fructueux ».

Les forces syriennes dirigées par les Kurdes, alliées des États-Unis, ont déclaré que les attaques turques avaient tué huit personnes dans une escalade provoquée par l’attentat à la bombe perpétré à Ankara par le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK).

Le soutien américain aux Forces démocratiques syriennes (FDS) dans le nord de la Syrie suscite depuis longtemps des tensions avec la Turquie, qui les considère comme une aile du PKK interdit, considéré comme un groupe « terroriste » par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne.

Mercredi, la Turquie a déclaré que les deux assaillants venaient de Syrie. L’attentat a tué les deux assaillants et blessé deux policiers. Les FDS ont nié que les bombardiers aient traversé leur territoire.

Jeudi soir, le ministère turc de la Défense a déclaré avoir détruit 30 cibles dans le nord de la Syrie, dont un puits de pétrole, une installation de stockage et des abris, et avoir « neutralisé » un certain nombre de combattants.

Reportage supplémentaire d’Ali Haj Suleiman.