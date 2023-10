Au moins 80 morts dans une attaque de drone contre l’académie militaire syrienne à Homs

La Syrie a riposté par des frappes aériennes qui ont frappé le nord-ouest du pays, qui abrite diverses forces rebelles et des millions de civils.

BEYROUTH — Une attaque de drone contre une académie militaire à Homs, dans le centre de la Syrie, a tué au moins 80 personnes, ont annoncé jeudi les autorités de Damas, l’une des attaques les plus meurtrières sur un territoire contrôlé par le gouvernement depuis des années.

Des drones transportant des explosifs ont frappé l’Académie militaire de Homs lors d’une cérémonie de remise des diplômes en présence de familles, selon le ministère syrien des Affaires étrangères. Hussein al-Ghabash, le ministre de la Santé, a déclaré que le bilan préliminaire était de 80 morts, dont six femmes et six enfants. Il a indiqué que 240 personnes avaient été blessées.