Au moins 80 blessés, dont un bébé d’un an, au milieu d’affrontements entre Palestiniens et police israélienne à Jérusalem (VIDEO)

Des dizaines de personnes ont été blessées pendant la nuit à Jérusalem alors que des affrontements ont éclaté entre les Palestiniens et la police israélienne à la mosquée Al-Aqsa au milieu de la colère face aux expulsions forcées prévues à Jérusalem-Est annexée.

Au moins 80 personnes ont été blessées dimanche à Jérusalem, a indiqué le Croissant-Rouge palestinien dans un communiqué. Plusieurs enfants mineurs figuraient parmi les blessés, dont un bébé d’un an, et environ 14 personnes ont été hospitalisées, a ajouté le groupe. Un ambulancier a également été blessé.

Les tensions étaient particulièrement vives autour de la porte de Damas, l’une des principales entrées de la vieille ville de Jérusalem. Il y avait une présence particulièrement élevée de la police israélienne là-bas, qui était soutenue par des unités montées et des canons à eau. La jeunesse palestinienne s’est heurtée aux forces israéliennes, leur jetant divers projectiles et abattant les barricades de la police. La police a tiré des balles recouvertes de caoutchouc et a utilisé à plusieurs reprises des grenades assourdissantes pour contenir la foule.

Les Palestiniens ont accusé la police israélienne d’essayer de les empêcher de prier à la mosquée Al-Aqsa. Les derniers affrontements ont eu lieu alors que des milliers de musulmans affluaient dans la vieille ville pour célébrer Laylat al-Qadr samedi, l’une des nuits les plus vénérées du mois sacré du Ramadan. Selon la croyance islamique, les premiers versets du Coran ont été révélés au prophète Mahomet ce soir-là.

« Ils ne veulent pas que nous prions. Il y a une bagarre tous les jours, chaque jour il y a des affrontements. Chaque jour il y a des troubles », a déclaré un manifestant palestinien à Reuters à la porte de Damas.

Les Palestiniens réagissent à une grenade assourdissante tirée par la police israélienne lors d’affrontements dans la vieille ville de Jérusalem le 9 mai 2021.

© Reuters / Ronen Zvulun



Les tensions ont été particulièrement vives à Jérusalem ces derniers jours. Vendredi s’est avéré particulièrement violent, avec plus de 200 Palestiniens et au moins 18 policiers israéliens blessés.

La violence a été alimentée par la décision de Tel Aviv d’empêcher apparemment les pèlerins musulmans d’entrer à Jérusalem. Samedi, des dizaines de bus avec des pèlerins ont été arrêtés sur la route principale menant à Jérusalem, la police affirmant que certains d’entre eux prévoyaient de « émeute » et forcé le « méfiant » passagers des bus.

Les expulsions forcées imminentes de plusieurs familles palestiniennes de leurs maisons dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est, qui fait partie des territoires palestiniens occupés, afin de permettre aux colons israéliens de s’installer, ont également contribué aux tensions persistantes. Si le tribunal autorise les expulsions, six familles risquent d’être expulsées immédiatement, et sept autres risquent d’être expulsées d’ici août, ce qui porte le nombre total de personnes expulsées à environ 60.

Plus tôt cette année, la Cour centrale israélienne de Jérusalem-Est a approuvé les expulsions, mais la décision finale sur la question est maintenant entre les mains de la Cour suprême. Le tribunal devait se prononcer sur les expulsions jeudi, mais l’audience a été reportée au 10 mai en raison de nombreuses manifestations palestiniennes.

S’exprimant après les violences nocturnes de dimanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a balayé les critiques des plans d’expulsion, affirmant qu’Israël « rejette fermement » la pression de ne pas construire à Jérusalem.

