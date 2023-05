Au moins 80 appels aux Archives nationales depuis 2010 concernant la mauvaise gestion d’informations classifiées

WASHINGTON (AP) – Les Archives nationales ont été appelées plus de 80 fois au cours de la dernière décennie au sujet de documents classifiés trouvés dans les papiers d’anciens membres du Congrès et d’autres responsables américains, selon un témoignage du Congrès récemment publié.

Ce chiffre souligne les faiblesses dans la façon dont le gouvernement américain suit et protège ses secrets les plus importants.

Des enquêtes sont en cours sur les documents classifiés trouvés dans les avoirs de l’ancien président Donald Trump et lors de recherches ultérieures de fichiers détenus par le président Joe Biden avant qu’il ne remporte la Maison Blanche et le vice-président de Trump, Mike Pence.

Des responsables des Archives nationales ont témoigné en mars devant le House Intelligence Committee, qui enquête sur la découverte de ces documents et envisage une nouvelle législation. Le comité a publié le témoignage mercredi.

Les responsables des archives ont déclaré que la plupart des appels depuis 2010 provenaient de bibliothèques où d’anciens membres du Congrès avaient fait don de leurs documents pour de futures recherches. Edmund Muskie, ancien sénateur démocrate du Maine et plus tard secrétaire d’État sous l’ancien président Jimmy Carter, a pris 98 documents classifiés qui ont ensuite été retrouvés au Bates College, ont déclaré des responsables. Muskie est décédé en 1996.

À commencer par l’ancien président Ronald Reagan, chaque administration s’est avérée avoir un mélange de documents classifiés et non classifiés, a déclaré William J. Bosanko, directeur de l’exploitation des archives. Reagan a quitté ses fonctions en 1989 et est décédé en 2004.

Le gouvernement et des experts extérieurs avertissent depuis longtemps que les États-Unis classifient trop d’informations, ne déclassifient pas suffisamment et n’ont pas de système unifié pour suivre les violations. Un membre de la Massachusetts Air National Guard est accusé d’avoir publié des centaines de documents top secrets et sensibles du Pentagone pendant des semaines dans des salons de discussion en ligne, une brèche qui n’a été découverte que lorsque d’autres utilisateurs ont commencé à partager les documents sur Internet.

Bosanko a déclaré au comité que les Archives nationales avaient stocké 555 000 pieds cubes d’informations classifiées sur la sécurité nationale, qu’il a approximativement estimées à la taille de 5 1/2 terrains de football.

Les agences décident souvent elles-mêmes quoi partager avec les archives et quand, a déclaré Bosanko. À la Maison Blanche, a-t-il dit, « essentiellement, chaque individu est son propre gardien avec une surveillance très limitée ».

« Pour moi, c’est le symptôme d’un problème plus important, à savoir que la gestion des documents est généralement la dernière pensée », a-t-il déclaré.

La représentante Elise Stefanik, RN.Y., a demandé à Bosanko pourquoi les Archives nationales avaient contacté les responsables de Trump au sujet de documents manquants et non Pence ou Biden après leurs vice-présidences.

Bosanko a répondu que le personnel des archives savait, sur la base de rapports publics, que Trump n’avait pas renvoyé deux exemples de documents très médiatisés : une lettre qu’il avait reçue de l’ancien président Barack Obama et une correspondance avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

Ce n’est que lorsque les responsables de Trump ont envoyé des boîtes de fichiers aux archives que le personnel a découvert des informations classifiées mélangées à d’autres documents, a déclaré Bosanko.

« Il n’y a pas de suivi au niveau des documents dans la branche exécutive du complexe de la Maison Blanche », a-t-il témoigné. « Donc, la capacité de quiconque à savoir que quelque chose a disparu ou s’est égaré est très limitée. »

Le représentant Mike Turner, le républicain de l’Ohio qui dirige le House Intelligence Committee, a déclaré dans un communiqué que les États-Unis avaient un « problème systémique ».

« Nous avons besoin d’un meilleur moyen pour les élus qui quittent leurs fonctions – tant au sein du pouvoir exécutif que du pouvoir législatif – de restituer correctement les documents classifiés et de protéger l’intégrité de notre sécurité nationale », a déclaré Turner.

Les membres de la commission sénatoriale du renseignement ont présenté une législation ciblant les récentes violations. Leurs projets de loi proposent que les Archives nationales soient tenues d’effacer tous les documents qu’un président souhaite prendre comme papiers personnels.

La rédactrice de l’Associated Press, Jill Colvin à New York, a contribué à ce rapport.

Marchand Nomaan, Associated Press