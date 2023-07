Au moins 8 Palestiniens tués alors que les troupes israéliennes lancent des frappes de drones sur un camp de réfugiés en Cisjordanie

Les forces israéliennes ont frappé la ville de Jénine avec des frappes de drones lundi dans le cadre de l’une des plus grandes opérations en Cisjordanie en 20 ans, tuant au moins huit Palestiniens et blessant des dizaines de personnes alors que les fusillades se poursuivaient dans l’après-midi.

Des coups de feu et des explosions ont été entendus tout au long de la journée alors que les combats se poursuivaient entre les troupes israéliennes et les combattants des Brigades de Jénine, une unité composée de groupes militants basés dans le camp de réfugiés surpeuplé de la ville.

« Ce qui se passe dans le camp de réfugiés est une vraie guerre », a déclaré le chauffeur d’ambulance palestinien Khaled Alahmad. « Il y a eu des frappes du ciel ciblant le camp. Chaque fois que nous arrivons, environ cinq à sept ambulances et nous revenons pleins de blessés. »

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré qu’au moins huit Palestiniens avaient été tués et 50 personnes blessées, dont 10 gravement. Les morts ont été identifiés comme étant de jeunes hommes et des jeunes Palestiniens, dont un garçon de 16 ans et deux de 17 ans.

À certains moments de la matinée, au moins six drones ont pu être vus survolant la ville et le camp attenant, une zone densément peuplée abritant environ 14 000 réfugiés sur moins d’un demi-kilomètre carré.

De la fumée monte lors d’un raid militaire israélien contre un bastion militant de Jénine en Cisjordanie occupée lundi. (Majdi Mohammed/Associated Press)

Le camp a été au cœur d’une escalade de la violence à travers la Cisjordanie qui a déclenché une alarme croissante de Washington vers le monde arabe, sans pour autant ouvrir la voie à une reprise des négociations politiques bloquées depuis près d’une décennie.

Depuis plus d’un an, les raids de l’armée dans des villes comme Jénine sont devenus monnaie courante, tandis qu’il y a eu une série d’attaques meurtrières par des Palestiniens contre des Israéliens et des saccages par des foules de colons juifs contre des villages palestiniens.

Le ministère palestinien de la Santé a confirmé qu’au moins huit personnes avaient été tuées et plus de 50 blessées à Jénine, tandis qu’un autre homme a été tué à Ramallah dans la nuit, d’une balle dans la tête à un poste de contrôle.

L’armée israélienne a déclaré que ses forces avaient frappé un bâtiment qui servait de centre de commandement pour les combattants des Brigades de Jénine dans ce qu’elle a décrit comme un vaste effort de contre-terrorisme visant à détruire les infrastructures et à empêcher les militants d’utiliser le camp de réfugiés comme base.

Un bulldozer de l’armée israélienne traverse Jénine lors d’une opération militaire lundi. (Jaafar Ashtiyeh/AFP/Getty Images)

Au fur et à mesure que l’opération se déroulait, des bulldozers blindés israéliens ont creusé des routes dans le camp, coupant l’approvisionnement en eau de la ville, a déclaré la municipalité de Jénine alors que des habitants décrivaient des soldats franchissant les murs pour passer de maison en maison.

« Rien n’est sûr dans le camp. Ils ont creusé les routes avec des bulldozers. Pourquoi? Qu’est-ce que le camp a fait ? a déclaré Hussein Zeidan, 67 ans, alors qu’il se remettait de ses blessures à l’hôpital.

Un porte-parole militaire israélien a déclaré que l’opération durerait aussi longtemps que nécessaire et a suggéré que les forces pourraient rester pendant une période prolongée. « Cela peut prendre des heures, mais cela peut aussi prendre des jours. Nous sommes concentrés sur nos objectifs », a-t-il déclaré.

Des militants armés tirent sur des véhicules blindés israéliens à Jénine lundi. (AFP via Getty Images)

Jusqu’au 21 juin, date à laquelle elle a mené une frappe près de Jénine, l’armée israélienne n’avait pas utilisé de frappes de drones en Cisjordanie depuis 2006. Mais l’ampleur croissante de la violence et la pression sur les forces terrestres signifient que de telles tactiques pourraient se poursuivre, a déclaré un porte-parole militaire. a dit.

« Nous sommes vraiment tendus », a déclaré le porte-parole aux journalistes. « C’est à cause de l’échelle. Et encore une fois, de notre point de vue, cela minimisera les frictions », a-t-il dit, ajoutant que les frappes étaient basées sur « une intelligence précise ».

‘Un nid de frelons’

L’opération de lundi, impliquant une force décrite comme «de la taille d’une brigade» – suggérant environ 1 000 à 2 000 soldats – visait à aider à «briser l’état d’esprit de refuge du camp, qui est devenu un nid de frelons», a déclaré le porte-parole.

Son ampleur apparente a souligné l’importance du camp de Jénine dans la violence qui a encore exposé l’impuissance de l’Autorité palestinienne à imposer son autorité sur les villes de Cisjordanie, où elle détient des pouvoirs de gouvernance nominaux.

Un porte-parole du président palestinien Mahmoud Abbas a qualifié l’opération de « nouveau crime de guerre contre notre peuple sans défense », tandis que l’envoyé de l’ONU au Moyen-Orient, Tor Wennesland, a déclaré qu’il discutait avec toutes les parties pour désamorcer et garantir l’accès humanitaire.

Une personne blessée est transportée à l’hôpital lors d’un raid militaire israélien à Jénine lundi. (Nasser Nasser/Associated Press)

Des centaines de combattants de groupes militants, dont le Hamas, le Jihad islamique et le Fatah, sont basés dans le camp, qui a été créé il y a 70 ans pour héberger des réfugiés au lendemain de la guerre de Palestine de 1948. Les combattants disposent d’un éventail d’armes et d’un arsenal croissant d’engins explosifs.

L’armée israélienne, qui accuse régulièrement des groupes militants de baser des combattants dans des zones civiles, a déclaré que les troupes avaient saisi un lance-roquettes improvisé et frappé une installation de production d’armes et de stockage d’explosifs avec des centaines d’appareils prêts à être utilisés ainsi que des radios et d’autres équipements.

Israël « prêt à tous les scénarios »

Il n’était pas clair si l’incursion déclencherait une réponse plus large des factions palestiniennes, attirant des groupes militants dans la bande de Gaza, l’enclave côtière contrôlée par le groupe islamiste militant Hamas.

Saleh Al-Arouri, accusé par Israël de diriger la branche armée du Hamas en Cisjordanie, a déclaré à Aqsa TV que les combattants de Jénine devraient essayer de capturer des soldats israéliens.

« Nos combattants se lèveront de partout, et vous ne saurez jamais d’où viendra le nouveau combattant », a-t-il déclaré.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a déclaré que ses forces « surveillaient de près la conduite de nos ennemis », l’establishment de la défense étant « prêt à tous les scénarios ».

Suite au dernier grand raid à Jénine en juin, des hommes armés palestiniens ont tué quatre Israéliens près d’une colonie juive en Cisjordanie. Cela a conduit à un saccage par des foules de colons dans les villages et les villes palestiniens.

Israël s’est emparé de la Cisjordanie, que les Palestiniens considèrent comme le noyau d’un futur État indépendant, lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Après des décennies de conflit, les pourparlers de paix négociés par les États-Unis sont gelés depuis 2014.