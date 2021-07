Au moins 8 morts et 9 disparus après l’effondrement d’un hôtel près de Shanghai en Chine (VIDEO)

Les secouristes ont passé au peigne fin les restes d’un bâtiment effondré dans la ville chinoise de Suzhou. La structure, qui abritait un hôtel, s’est effondrée lundi, tuant au moins huit personnes, et d’autres sont toujours portées disparues.

Une partie de l’hôtel Siji Kaiyuan a été réduite en ruines lundi après-midi. Au moment de l’effondrement, la plupart des personnes à l’intérieur du bâtiment étaient des clients de l’hôtel, a rapporté Channel News Asia (CNA). On estime qu’entre 20 et 30 personnes auraient pu s’y trouver. Mardi, les autorités avaient confirmé huit décès et déclaré que les opérations de recherche d’au moins neuf autres personnes se poursuivaient, selon les médias d’État chinois.

Des images de drones de l’agence vidéo Ruptly de RT montrent un espace béant parmi d’autres bâtiments de trois à cinq étages à proximité. Ce qui ressemble à une verrière peut être vu au milieu des ruines, où opèrent des excavatrices. Des équipes de secours après le tremblement de terre avec des chiens de recherche ont également été impliquées dans l’effort, rapporte l’AIIC.

Une enquête a été ouverte, avec des données préliminaires suggérant que des travaux de rénovation non autorisés pourraient avoir causé l’accident. Un mur porteur à l’intérieur du bâtiment pourrait avoir été démoli ou autrement modifié, rapporte l’agence de presse Xinhua citant les autorités locales.

L’hôtel économique comptait 54 chambres et était relativement récent, ayant ouvert ses portes en 2018. La ville de Suzhou, située à environ 100 kilomètres (environ 60 miles) de Shanghai sur la côte centrale de la Chine, est une destination touristique populaire, connue pour ses canaux et 16e- jardins du siècle.

En mars de l’année dernière, des dizaines de personnes ont été ensevelies sous les décombres après l’effondrement d’un hôtel, qui servait à l’époque de site de quarantaine pour les patients de Covid-19, dans la ville de Quanzhou, dans le sud-est de la Chine. Plus tôt ce mois-ci, la Chine a interdit la construction future de gratte-ciel de grande hauteur et renforcé le contrôle sur les plus bas, invoquant des problèmes de sécurité.

