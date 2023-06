Au moins 78 personnes se noient alors qu’un bateau de réfugiés coule au large de la Grèce

Au moins 78 personnes sont mortes et des dizaines d’autres sont portées disparues dans le naufrage de migrants le plus meurtrier au large de la Grèce cette année.

Les victimes, presque toutes des hommes d’Afghanistan et du Pakistan, se sont noyées lorsque le bateau dans lequel elles voyageaient a chaviré au sud du Péloponnèse. Le navire, qui aurait transporté plusieurs centaines de personnes, était parti de l’est de la Libye pour l’Italie. Il n’était pas clair s’il s’agissait d’un chalutier de pêche ou d’un cargo.

« Il y a eu une augmentation spectaculaire du nombre de morts, qui augmente d’heure en heure », a déclaré un responsable. « Les spéculations vont bon train sur le fait que jusqu’à 600 personnes étaient à bord, mais cela n’a pas été confirmé. Le navire est sous l’eau. Il a coulé.

Environ 104 passagers avaient été secourus mercredi après-midi, a-t-il déclaré.

Le radiodiffuseur public grec ERT a rapporté des scènes sans précédent à Kalamata, la ville du Péloponnèse où les morts et les blessés étaient emmenés.

Des navires des garde-côtes, une frégate de la marine, des avions de transport militaire, un hélicoptère de l’armée de l’air et une panoplie d’embarcations privées participaient à la recherche des survivants. Les efforts de sauvetage ont d’abord été entravés par des vents violents.

Les autorités grecques et les responsables de l’agence frontalière de l’UE Frontex ont été alertés de l’accident du navire mardi soir. Un hélicoptère piloté par des agents de Frontex, qui ont intensifié les patrouilles dans le pays de première ligne, avait d’abord repéré le bateau dans les eaux internationales à environ 50 milles au sud-ouest de la ville de Pylos, dans le sud de la Grèce.

Les passeurs prennent de plus en plus de risques pour échapper aux patrouilles. Ils opèrent de plus en plus sur les voies maritimes internationales dans le but de déposer leur cargaison humaine en Italie plutôt qu’en Grèce fortement gardée.

« Nous voyons de plus en plus de personnes sillonner des mers ouvertes qui sont plus dangereuses parce qu’elles sont sujettes à des conditions météorologiques plus orageuses », a déclaré Natassa Strachimi, avocate chez Refugee Support Aegean, une ONG qui fournit une aide juridique aux demandeurs d’asile. « Et les trajets prennent beaucoup plus de temps car la destination est l’Italie. »

Lors d’un autre incident mercredi, une opération de sauvetage était en cours au large de la Crète après qu’un yacht transportant plus de 80 migrants a été remorqué vers un port du sud de l’île.

La Grèce a été critiquée pour avoir expulsé de force des demandeurs d’asile potentiels en violation du droit international. Son ancien gouvernement de centre-droit, qui risque d’être réélu dans les sondages plus tard ce mois-ci, a nié les « refoulements », qualifiant sa politique migratoire de « dure mais juste ».

Une vidéo publiée le mois dernier montrait des réfugiés qui avaient atteint l’île de Lesbos placés de force sur un navire des garde-côtes grecs avant d’être mis à la dérive et récupérés par les garde-côtes turcs.

Kyriakos Mitsotakis, Premier ministre du pays jusqu’en mai, et le principal chef de l’opposition de gauche, Alexis Tsipras, ont annoncé qu’ils suspendraient leurs campagnes électorales à mesure que l’ampleur de la tragédie deviendrait évidente.

Les données de l’ONU suggèrent qu’environ 72 000 réfugiés et migrants sont arrivés en Italie, en Espagne, en Grèce, à Malte et à Chypre, pays riverains de la Méditerranée, jusqu’à présent cette année. La Grèce a longtemps été l’une des principales routes pour les personnes fuyant la guerre, la persécution et la pauvreté au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique.