Alors que les États-Unis continuent de lutter contre la pandémie mortelle de coronavirus, AAA prévoit une baisse de 29% des voyages pendant la saison des vacances cette année, les trois quarts des Américains devant rester chez eux.

La projection a été publiée mardi dans le rapport Year-End Holiday Travel Forecast de l’agence, qui prévoit 34 millions de voyageurs de moins par rapport à la saison de l’année dernière entre le 23 décembre et le 3 janvier.

La récession sera la plus forte baisse jamais enregistrée, mettant fin à une séquence de 11 années consécutives de croissance des voyages de vacances. Il marque également le volume de voyages le plus faible du pays depuis 2002.

Alors que 75% des Américains devraient rester à la maison pour les vacances cette année, au moins 84,5 millions voyageront encore, selon AAA

« Alors que Thanksgiving est traditionnellement consacré à se réunir entre amis et en famille, les vacances de fin d’année sont celles où les Américains s’aventurent souvent pour des vacances plus longues et plus élaborées. Ce ne sera pas le cas cette année », a déclaré Paula Twidale, vice-présidente senior, AAA Travel.

«Les problèmes de santé publique, les directives officielles de ne pas voyager et une baisse générale du sentiment des consommateurs ont encouragé la grande majorité des Américains à rester chez eux pour les vacances.

Selon le rapport, les voyages en voiture devraient baisser de 25%, tandis que les voyages aériens devraient baisser de 60%, avec seulement 2,9 millions de personnes devraient prendre des vols – le nombre le plus bas depuis 2009.

« Les voyages par d’autres modes (y compris le bus, le train et les navires de croisière) chuteront d’au moins 87% à moins d’un demi-million de voyageurs », indique le rapport.

La majorité des personnes qui décident de voyager le feront en voiture, les voyages en voiture représentant 96% des voyages de vacances

Mais même avec la forte baisse, qui survient au milieu des avertissements du CDC de rester à la maison pour limiter la propagation de l’infection, 84,5 millions d’Américains devraient toujours ignorer les conseils et poursuivre leurs projets de voyage.

L’agence a conseillé aux gens de prendre note des risques encourus et de suivre les directives de santé publique.

Cela vient après que des millions de personnes le mois dernier ont ignoré la recommandation du CDC d’éviter de voyager pendant Thanksgiving.

Le pays a depuis connu une augmentation troublante des infections à travers le pays, le nombre de morts dépassant les 300 000 morts cette semaine.

Plus tôt ce mois-ci, le CDC a exhorté les Américains à ne pas voyager pendant les vacances de fin d’année, mais a suggéré qu’ils se fassent tester avant et après s’ils le devaient.

Le CDC exhorte les gens à se faire tester avant et après leur voyage s’ils choisissent de voyager

L’agence a également annoncé de nouvelles directives qui raccourcissent les quarantaines recommandées après un contact étroit avec une personne infectée par un coronavirus.

L’agence a déclaré que le risque dans une quarantaine plus courte était faible, mais que le changement rend le suivi des conseils moins difficile.

Les conseils de non-voyage font écho aux recommandations pour Thanksgiving, mais de nombreux Américains l’ont ignoré. Le COVID-19 continuant de monter en flèche, le CDC a ajouté l’option de test.

«Les cas augmentent, les hospitalisations augmentent, les décès augmentent. Nous devons essayer de plier la courbe, arrêter cette augmentation exponentielle », a déclaré le Dr Henry Walke du CDC lors d’un briefing.

Il a déclaré que toute augmentation du nombre de cas liés aux voyages serait probablement apparente environ une semaine à 10 jours après Thanksgiving.

Le virus a infecté plus de 16 millions d’Américains et en a tué au moins 300 000 depuis janvier.

«La chose la plus sûre à faire est de reporter les voyages de vacances et de rester à la maison», a déclaré le Dr Cindy Friedman, une autre responsable du CDC.

«Le volume de voyages était élevé pendant Thanksgiving, et même si un petit nombre était infecté, cela pourrait entraîner des« centaines de milliers de nouvelles infections ».

«Le voyage est une expérience porte-à-porte qui peut propager le virus pendant le voyage et également dans les communautés que les voyageurs visitent ou vivent», a-t-elle ajouté.

Pour ceux qui décident de voyager, les tests COVID-19 devraient être envisagés un à trois jours avant le voyage et à nouveau trois à cinq jours après, a déclaré le CDC.

L’agence a également recommandé aux voyageurs de réduire les activités non essentielles pendant une semaine complète après leur retour ou pendant 10 jours s’ils ne sont pas testés par la suite.

Et il a souligné l’importance de continuer à suivre les précautions, y compris les masques, l’éloignement social et le lavage fréquent des mains.