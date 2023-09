Au moins 74 morts, dont beaucoup sans abri, dans un incendie qui ravage un bâtiment délabré en Afrique du Sud

JOHANNESBOURG (AP) — Un incendie nocturne a ravagé jeudi matin un immeuble d’appartements délabré occupé principalement par des sans-abri et des squatteurs à Johannesburg, faisant au moins 74 morts, ont annoncé des responsables. Certaines personnes ont jeté des bébés par les fenêtres du troisième étage vers d’autres qui attendaient en bas dans une course désespérée pour évacuer, ont déclaré des témoins.

Au moins 12 des personnes tuées étaient des enfants, le plus jeune étant âgé d’un an, selon les autorités municipales et médicales. Ils ont déclaré lors d’une conférence de presse qu’un nombre indéterminé de personnes étaient toujours portées disparues et que de nombreux corps retrouvés avaient été brûlés au point de devenir méconnaissables.

Plus de 50 personnes ont été blessées, dont six hospitalisées dans un état grave. Les responsables des services d’urgence avaient prévenu que le bilan pourrait s’alourdir alors qu’ils continuaient à fouiller les lieux plus de 12 heures après le début de l’incendie vers 1 heure du matin.

Des dizaines de corps retrouvés par les pompiers ont été étalés sur une route secondaire à l’extérieur de l’immeuble, certains dans des sacs mortuaires, d’autres recouverts de draps ou de couvertures argentés une fois les sacs mortuaires épuisés. Ils ont finalement été emmenés dans des véhicules du service de pathologie.

« En plus de 20 ans de service, je n’ai jamais rencontré quelque chose de pareil », a déclaré Robert Mulaudzi, porte-parole de la direction des services d’urgence de Johannesburg.

Les autorités n’ont pas établi la cause de l’incendie, mais Mgcini Tshwaku, un responsable du gouvernement local, a déclaré que les premières preuves suggéraient que l’incendie avait commencé avec une bougie. Les habitants utilisaient des bougies et des feux pour s’éclairer et se réchauffer pendant le froid hivernal, a-t-il expliqué.

Les pompiers continuaient à se frayer un chemin à travers les restes de cabanes et autres structures informelles qui jonchaient l’intérieur de l’immeuble abandonné de cinq étages au cœur du quartier central des affaires de Johannesburg, quelques heures après l’extinction de l’incendie. De la fumée s’échappait du bâtiment noirci même si le feu était éteint, tandis que des couvertures et des draps tordus pendaient comme des cordes aux fenêtres brisées pour montrer comment les gens les avaient utilisés pour tenter d’échapper aux flammes.

Certains des survivants ont décrit comment ils avaient sauté par les fenêtres, mais seulement après avoir jeté leurs enfants aux autres en bas.

« Tout s’est passé si vite et j’ai seulement eu le temps de jeter le bébé », a déclaré Adam Taiwo, qui a réussi à sauver son fils d’un an et lui-même. « Je l’ai également suivi après qu’ils l’aient attrapé en bas. » Taiwo a déclaré qu’il ne savait pas où se trouvait sa femme, Joyce.

Un témoin qui vit dans un immeuble de l’autre côté de la route a déclaré avoir vu d’autres personnes jeter des bébés hors du bâtiment en feu et qu’au moins un homme est mort lorsqu’il a sauté du troisième étage et a heurté le trottoir en béton « la tête la première ».

Un autre témoin, qui n’a pas donné son nom, a déclaré à la chaîne d’information télévisée eNCA qu’il vivait dans un immeuble voisin et qu’il avait entendu des gens crier à l’aide et crier « Nous mourons ici ».

Alors que l’incendie faisait rage, certains occupants se sont retrouvés coincés derrière des portes verrouillées aux sorties et il n’y avait pas de voies d’évacuation appropriées, a déclaré le responsable local Tshwaku.

« Les gens ne pouvaient pas sortir », a-t-il déclaré, ajoutant que certaines des victimes pourraient être mortes après avoir sauté du bâtiment.

Plus de 200 personnes vivaient dans le bâtiment, selon des témoins, y compris dans le sous-sol, qui aurait dû servir de parking. D’autres estiment un nombre d’occupants encore plus élevé.

Le maire de Johannesburg, Kabelo Gwamanda, a déclaré que 141 familles avaient été touchées par la tragédie, mais il n’a pas pu dire exactement combien de personnes se trouvaient dans le bâtiment lorsque l’incendie s’est déclaré. La plupart des personnes à l’intérieur étaient des ressortissants étrangers, a-t-il déclaré. Cela pourrait rendre difficile l’identification des victimes et la recherche des disparus, car beaucoup d’entre eux se trouvaient probablement en Afrique du Sud illégalement, ont déclaré d’autres responsables.

Une femme qui a demandé à ne pas être identifiée a déclaré qu’elle vivait dans l’immeuble et qu’elle s’était enfuie avec son fils adulte et un enfant de 2 ans. Elle est restée dehors, tenant le petit enfant pendant des heures et a déclaré qu’elle ne savait pas ce qui était arrivé aux deux autres enfants de sa famille.

« J’ai vu de la fumée partout et je suis sortie en courant avec ce bébé seulement », a déclaré la femme. « Je n’ai pas de maison et je ne sais plus quoi faire. »

Dans un communiqué, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a déclaré : « Il s’agit d’une grande tragédie ressentie par les familles dont les proches ont péri de cette manière horrible, et nos pensées vont à toutes les personnes touchées par cet événement. »

Un porte-parole de Ramaphosa a déclaré qu’il avait proposé l’aide de l’agence nationale de gestion des catastrophes si nécessaire, et le président s’est ensuite rendu sur place après avoir annulé un discours télévisé jeudi soir sur le sommet économique des BRICS tenu à Johannesburg la semaine dernière.

Ramaphosa a qualifié l’incendie de dévastateur et de « signal d’alarme » pour le centre économique d’Afrique du Sud afin de résoudre la crise du logement dans les centres-villes.

« Nous ne sommes ici pour blâmer personne », a déclaré Ramaphosa devant le bâtiment incendié. « C’est une leçon difficile pour nous tous. »

Johannesburg est considérée comme la ville la plus riche d’Afrique, mais son centre est délabré et souvent négligé. Les bâtiments abandonnés et en ruine sont courants, et les personnes désespérées à la recherche d’un logement les utilisent comme abri. Les autorités municipales qualifient ces structures de « bâtiments détournés » et elles constituent un problème depuis des années, voire des décennies.

Même si les autorités municipales sont en grande partie responsables de ces décès, elles affirment qu’il est souvent difficile d’amener les tribunaux à émettre des ordonnances pour expulser les sans-abri de ces bâtiments.

Le bâtiment en question appartenait apparemment à la ville de Johannesburg et est considéré comme un site patrimonial, mais n’était pas géré par la ville. C’était autrefois le site du fameux bureau des « laissez-passer » d’Afrique du Sud, qui contrôlait les mouvements des Noirs sous le système raciste de l’apartheid, selon une plaque historique bleue accrochée à l’entrée.

« Privés d’une place dans la ville, beaucoup ont reçu l’ordre de quitter Johannesburg », peut-on lire sur la plaque.

Des décennies plus tard, l’incendie meurtrier a fait du bâtiment un emblème moderne de l’exclusion des pauvres à Johannesburg.

S’exprimant sur les lieux, le commissaire de police de la province de Gauteng, le lieutenant-général Elias Mawela, a déclaré que la police était au courant de la présence d’environ 700 bâtiments dans le centre de Johannesburg qui étaient abandonnés et abandonnés. Il a exhorté les autorités de la ville à agir et à interdire à l’avenir aux squatteurs l’accès au bâtiment incendié.

« Ferme-le. Cet immeuble. » dit Mawela.

Pendant ce temps, Mulaudzi, le porte-parole des services d’urgence, a déclaré que l’incendie avait mis trois heures à être maîtrisé et que les pompiers avaient ensuite mis beaucoup de temps pour parcourir les cinq étages. Il a déclaré qu’il y avait des « obstructions » partout qui auraient rendu très difficile pour les résidents d’échapper à l’incendie meurtrier et qui ont gêné les équipes d’urgence qui tentaient de fouiller le site.

Les chances que quelqu’un d’autre soit retrouvé vivant quelques heures après le début de l’incendie étaient « très minces », a déclaré Mulaudzi.

—-

Imray a rapporté du Cap, en Afrique du Sud. La rédactrice de l’AP, Cara Anna, à Nairobi, au Kenya, a contribué à ce rapport.

—-

Actualités AP Afrique : https://apnews.com/hub/africa

Gerald Imray et Mogomotsi Magome, Associated Press