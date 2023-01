Au moins 7 morts dans des vents violents et des tornades frappent le sud des États-Unis

SELMA, Ala. (AP) – Un énorme système de tempête provoquant des vents violents et des tornades engendrant un chemin à travers le sud des États-Unis, tuant au moins sept personnes en Géorgie et en Alabama, où une tornade a endommagé des bâtiments et jeté des voitures dans les rues de l’historique centre-ville de Selma.

Les autorités ont déclaré qu’une image plus claire de l’étendue des dégâts et une recherche de victimes supplémentaires interviendraient vendredi, lorsque les conditions devraient s’éclaircir. Après que la tempête a commencé à s’atténuer jeudi soir, des dizaines de milliers de clients étaient sans électricité dans les deux États.

À Selma, une ville gravée dans l’histoire du mouvement des droits civiques, le conseil municipal a utilisé les lumières des téléphones portables lors d’une réunion sur le trottoir pour déclarer l’état d’urgence.

Six des décès ont été enregistrés dans le comté d’Autauga, en Alabama, à 66 kilomètres au nord-est de Selma, où environ 40 maisons ont été endommagées ou détruites par une tornade qui a coupé un chemin de 32 kilomètres à travers deux communautés rurales, a déclaré Ernie Baggett, directeur de la gestion des urgences du comté.

Au moins 12 personnes ont été suffisamment blessées pour être transportées à l’hôpital par des intervenants d’urgence, a déclaré Baggett à l’Associated Press. Il a déclaré que les équipes se concentraient jeudi soir sur la coupe des arbres abattus pour rechercher des personnes qui pourraient avoir besoin d’aide.

“C’est le pire que j’ai vu ici dans ce comté”, a déclaré Baggett à propos des dégâts.

En Géorgie, un passager est décédé lorsqu’un arbre est tombé sur un véhicule à Jackson, a déclaré le coroner du comté de Butts, Lacey Prue. Dans le même comté au sud-est d’Atlanta, la tempête semble avoir fait dérailler un train de marchandises, ont déclaré des responsables.

Des responsables de Griffin, au sud d’Atlanta, ont déclaré aux organes de presse locaux que plusieurs personnes avaient été piégées à l’intérieur d’un complexe d’appartements après la chute d’arbres. Un magasin Hobby Lobby de la ville a partiellement perdu son toit, tandis qu’ailleurs dans la ville, les pompiers ont détaché un homme coincé pendant des heures sous un arbre tombé sur sa maison. La ville a imposé un couvre-feu de 22 heures jeudi à 6 heures vendredi.

Dans tout le pays, il y a eu 33 rapports de tornade distincts du National Weather Service jeudi, et le Mississippi, l’Alabama, la Géorgie, le Tennessee, le Kentucky, la Caroline du Sud et la Caroline du Nord ont tous vu des avertissements de tornade pendant un certain temps. Les rapports de tornade n’ont pas encore été confirmés et certains d’entre eux pourraient plus tard être classés comme dommages causés par le vent après des évaluations effectuées dans les prochains jours.

La tornade qui a frappé Selma a tracé un large chemin à travers le centre-ville, où des bâtiments en brique se sont effondrés, des chênes ont été déracinés, des voitures étaient sur le côté et des lignes électriques étaient restées pendantes. Des panaches de fumée épaisse et noire s’élevaient au-dessus de la ville à cause d’un incendie qui brûlait. On ne savait pas immédiatement si la tempête avait causé l’incendie.

Le maire de Selma, James Perkins, a déclaré qu’aucun décès n’avait été signalé, mais que plusieurs personnes avaient été grièvement blessées. Les premiers intervenants continuaient d’évaluer les dégâts et les responsables espéraient obtenir une vue aérienne de la ville vendredi matin.

“Nous avons beaucoup de lignes électriques tombées”, a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup de danger dans les rues.

Mattie Moore faisait partie des résidents de Selma qui ont ramassé des repas en boîte offerts par un organisme de bienfaisance du centre-ville.

« Dieu merci, nous sommes ici. C’est comme quelque chose que vous voyez à la télévision », a déclaré Moore à propos de toute la destruction.

Ville d’environ 18 000 habitants, Selma se trouve à environ 80 kilomètres à l’ouest de Montgomery, la capitale de l’Alabama. C’était un point d’éclair du mouvement des droits civiques et où les soldats de l’État de l’Alabama ont violemment attaqué les Noirs qui défendaient le droit de vote alors qu’ils traversaient le pont Edmund Pettus le 7 mars 1965.

Malesha McVay a pris une vidéo du twister géant, qui deviendrait noir alors qu’il emportait maison après maison.

“Il frapperait une maison et de la fumée noire tourbillonnerait”, a-t-elle déclaré. “C’était très terrifiant.”

Environ 40 000 clients étaient sans électricité en Alabama jeudi soir, selon PowerOutage.us, qui suit les pannes à l’échelle nationale. En Géorgie, environ 86 000 clients étaient sans électricité après que le système de tempête ait creusé un chemin à travers un niveau de comtés juste au sud d’Atlanta.

Les systèmes scolaires d’au moins six comtés de Géorgie ont annulé les cours vendredi. Ces systèmes inscrivent un total de 90 000 étudiants.

Dans le Kentucky, le service météorologique national de Louisville a confirmé qu’une tornade EF-1 avait frappé le comté de Mercer et a déclaré que des équipes surveillaient les dégâts dans une poignée d’autres comtés.

Trois facteurs – un cycle météorologique naturel de La Nina, le réchauffement du golfe du Mexique probablement lié au changement climatique et un déplacement des tornades d’ouest en est pendant des décennies – se sont réunis pour rendre l’épidémie de tornade de jeudi inhabituelle et dommageable, a déclaré Victor Gensini, un professeur de météorologie à la Northern Illinois University qui étudie les tendances des tornades.

La Nina, un refroidissement de certaines parties du Pacifique qui modifie le temps dans le monde entier, a été un facteur dans la création d’un courant-jet ondulé qui a provoqué un front froid, a déclaré Gensini. Mais cela ne suffit pas pour une épidémie de tornade. Ce qu’il faut, c’est de l’humidité.

Normalement, l’air dans le sud-est est assez sec à cette période de l’année, mais le point de rosée était le double de la normale, probablement à cause de l’eau inhabituellement chaude dans le golfe du Mexique, qui est probablement influencée par le changement climatique. Cette humidité a frappé le front froid et tout était en place, a déclaré Gensini.

——

les écrivains d’Associated Press Alina Hartounian à Phoenix, Arizona; Jeff Amy à Atlanta; Seth Borenstein à Denver ; Rebecca Reynolds à Louisville, Kentucky ; Christopher Weber à Los Angeles; et le photographe Butch Dill à Selma, Alabama, ont contribué à ce rapport.

Kim Chandler et Jeff Martin, Associated Press