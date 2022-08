Au moins 7 morts après qu’Israël a frappé des cibles et tué un chef militant à Gaza

Commentez cette histoire Commentaire

JERUSALEM – L’armée israélienne a lancé vendredi des frappes aériennes sur des cibles à l’intérieur de Gaza, selon des responsables israéliens et des personnes à l’intérieur de l’enclave, tuant un chef d’un groupe militant islamique. Les attaques ont suivi plusieurs jours de jours de menaces de militants à Gaza après qu’Israël a arrêté un chef du Jihad islamique en Cisjordanie plus tôt dans la semaine.

Le ministère palestinien de la Santé a déclaré qu’au moins sept personnes avaient été tuées et 40 blessées lors de deux frappes initiales, l’une dans la ville de Gaza et l’autre à Khanyounis, dans le sud de Gaza. Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux a montré des dommages importants à au moins un bâtiment à plusieurs étages.

Parmi les personnes tuées figurait Tayseer Jabari, un haut dirigeant du Jihad islamique, selon un communiqué du Jihad islamique palestinien.

Les Forces de défense israéliennes ont déclaré peu après les frappes qu’elles attaquaient des militants appartenant au Jihad islamique palestinien à Gaza lors d’une opération baptisée “Breaking Dawn”. Selon les médias palestiniens, les premières frappes auraient visé des chefs des brigades Al-Qods, la branche armée du Jihad islamique.

De nouvelles images montrent la frappe de précision contre la section des appartements abritant les installations du Jihad et Abu Amsha pic.twitter.com/X6z3SiFFKi — Rapport sur Gaza – اخبار غزة (@gaza_report) 5 août 2022

L’enclave est gouvernée par le groupe militant du Hamas, généralement considéré comme un rival du Jihad islamique. Mais le Hamas a condamné les attaques. “La résistance, avec toutes ses armes et factions militaires, est unie dans cette bataille et dira son mot avec toute sa force”, a déclaré le groupe dans un communiqué. “Il n’est plus possible d’accepter la poursuite de cette situation telle qu’elle est.”

L’armée israélienne a scellé les points de contrôle à l’intérieur et à l’extérieur de Gaza, a fermé les routes et restreint les déplacements dans les communautés israéliennes voisines alors que les tensions montaient en flèche ces derniers jours. Cette décision a suscité des plaintes de citoyens selon lesquelles ils étaient pris en otage par des menaces de Gaza et a suscité des appels de la part des radicaux israéliens pour qu’Israël agisse à l’intérieur de l’enclave.

“A nos ennemis, et plus particulièrement aux dirigeants du Hamas et du Jihad islamique palestinien, je voudrais souligner que votre temps est écoulé”, a déclaré vendredi le ministre israélien de la Défense Benny Gantz lors d’une visite dans la région.

Après l’action de vendredi, l’armée a averti les habitants à moins de 80 kilomètres de Gaza, y compris Tel-Aviv, d’être vigilants face aux tirs de roquettes et a émis une alerte d’urgence qui durera au moins jusqu’à samedi soir.

Les forces israéliennes ont arrêté Bassam al-Saadi, un chef du Jihad islamique, après un échange de tirs dans la ville cisjordanienne de Jénine mardi. Un Palestinien de 17 ans a été tué dans l’échange. Israël a déclaré qu’al-Saadi, 62 ans, coordonnait des activités militantes dans une zone connue pour sa résistance armée.

L’échange marque les engagements militaires les plus étendus entre les deux parties depuis une guerre aérienne de 11 jours il y a un an au cours de laquelle plus de 250 Palestiniens et 13 personnes à l’intérieur d’Israël ont été tués.