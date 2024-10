Au moins 7 morts après l’effondrement de la passerelle du quai du ferry sur la côte géorgienne

Marty, les filles et moi avons le cœur brisé par la tragédie d’aujourd’hui sur l’île de Sapelo. Alors que les premiers intervenants nationaux et locaux continuent de travailler sur cette scène active, nous demandons à tous les Géorgiens de se joindre à nous pour prier pour les personnes disparues, pour celles qui sont encore en danger et pour leurs familles.

– Gouverneur Brian P. Kemp (@GovKemp) 19 octobre 2024