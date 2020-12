Un incendie a ravagé un hôpital privé traitant des patients atteints de coronavirus à la périphérie du Caire. La catastrophe a fait au moins sept morts et plusieurs autres blessés.

L’incendie s’est déclaré vers 9 heures du matin, heure locale, à l’hôpital Misr Al Amal d’El Obour, à quelque 35 km au nord-est de la capitale égyptienne. Il aurait commencé dans le service de soins intensifs au deuxième étage du bâtiment.

Plusieurs camions de pompiers ont été déployés sur les lieux, et ils ont rapidement maîtrisé le feu et l’ont éteint. Pendant ce temps, les patients ont été évacués et transférés dans un hôpital public ailleurs dans la ville.

Selon les résultats d’une enquête préliminaire, l’incendie a été causé par un court-circuit électrique, ont déclaré des sources de sécurité aux médias locaux.

Un incident similaire s’est produit en Égypte en juin. À l’époque, sept sont morts dans un incendie dans le service des coronavirus d’un hôpital de la ville méditerranéenne d’Alexandrie.

Le pays d’Afrique du Nord a connu une forte augmentation des cas de Covid-19 au cours de la semaine dernière. Selon les données officielles, il y a eu 130 126 infections et 7 309 décès liés aux coronavirus en Égypte depuis le début de la pandémie. Cependant, les autorités ont noté que le processus de test étant insuffisant, les chiffres réels pourraient être beaucoup plus élevés.

