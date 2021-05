Au moins 7 millions de personnes sont susceptibles d’obtenir des remboursements d’impôt chômage

Samuel Corum / Bloomberg via Getty Images

Au moins 7 millions de personnes ont probablement droit à des remboursements d’impôts sur les allocations de chômage reçues l’année dernière, suggère un nouveau rapport.

Le plan de sauvetage américain, que le président Joe Biden a signé en mars, a annulé l’impôt fédéral sur jusqu’à 10200 $ d’allocations de chômage, par personne, collectées en 2020.

Les contribuables sont admissibles si leur revenu brut ajusté modifié était inférieur à 150 000 $. Cette limite est la même pour tous les contribuables, quel que soit le statut de dépôt.

Environ 7,3 millions de déclarations de revenus traitées par l’IRS début mars semblent être admissibles sur la base de ces règles, selon un Trésor. rapport publié vendredi.

Selon l’analyse, ces déclarations faisaient état de 87 milliards de dollars de prestations de chômage collectives. Ils représentaient près de 99% de toutes les déclarations traitées faisant état d’une indemnité de chômage.