Au moins 66 cliniques américaines ont interrompu les avortements, selon l’institut

Au moins 66 cliniques dans 15 États ont cessé de proposer des avortements depuis que la Cour suprême des États-Unis a annulé Roe v. Wade, selon une analyse publiée jeudi.

Le nombre de cliniques proposant des avortements dans les 15 États est passé de 79 avant la décision du 24 juin à 13 le 2 octobre, selon le Guttmacher Institute, un groupe de recherche qui soutient le droit à l’avortement.

Les 13 cliniques restantes se trouvent en Géorgie. Les autres États n’ont pas de prestataires proposant des avortements, bien que certaines de leurs cliniques proposent des soins autres que des avortements.

À l’échelle nationale, il y avait plus de 800 cliniques d’avortement en 2020, a indiqué l’institut.

«Beaucoup plus de recherches devront être menées pour saisir toute l’étendue du chaos, de la confusion et des dommages que la Cour suprême des États-Unis a déclenchés sur les personnes ayant besoin d’avortements, mais l’image qui commence à émerger devrait alarmer quiconque soutient la liberté reproductive et la droit à l’autonomie corporelle », a déclaré Rachel Jones, chercheuse chez Guttmacher.

Le nouveau rapport n’inclut pas de données sur les hôpitaux et les cabinets médicaux qui ont pratiqué l’avortement et les ont arrêtés après la décision du tribunal, mais Jones a noté que les cliniques fournissent la plupart des avortements aux États-Unis, y compris les procédures et la distribution de médicaments abortifs. Des données récentes de Guttmacher montrent qu’un peu plus de la moitié des avortements aux États-Unis sont pratiqués avec des médicaments.

Les États sans prestataires d’avortement sont concentrés dans le Sud. Dans certains de ces endroits, de nombreuses femmes cherchant à avorter devraient voyager si loin que le voyage sera impossible, a déclaré Jones.

Le Dr Jeanne Corwin, qui propose des avortements dans l’Indiana et l’Ohio, a déclaré que les fermetures de cliniques “entraîneront des dommages incommensurables pour la santé physique, la santé mentale et la santé financière des femmes”.

Dans plusieurs États, l’accès est menacé parce que les interdictions n’ont été suspendues que temporairement par des injonctions judiciaires. Il s’agit notamment de l’Indiana, de l’Ohio et de la Caroline du Sud, selon l’analyse.

“C’est précaire d’un point de vue médical et certainement d’un point de vue commercial”, a déclaré le Dr Katie McHugh, un OB-GYN qui pratique des avortements dans l’Indiana. “Il est difficile de garder les portes ouvertes et les lumières allumées quand vous ne savez pas si vous allez être un criminel demain.”

The Associated Press