Au moins 65 morts aux Philippines à cause des pluies et des glissements de terrain causés par la tempête tropicale Trami

La tempête tropicale Trami s’est éloignée vendredi du nord-ouest des Philippines, faisant au moins 65 morts dans des glissements de terrain et d’importantes inondations qui ont obligé les autorités à se précipiter pour trouver davantage de bateaux de sauvetage pour sauver des milliers de personnes terrifiées, coincées, certaines sur leurs toits.

Mais l’assaut n’est peut-être pas terminé : les prévisionnistes de l’État ont évoqué la rare possibilité que la tempête – la 11e et l’une des plus meurtrières à frapper les Philippines cette année – puisse faire demi-tour la semaine prochaine, repoussée par des vents de haute pression. en mer de Chine méridionale.

Un chef de la police provinciale des Philippines a déclaré vendredi que 33 personnes avaient été tuées, pour la plupart dans des glissements de terrain déclenchés par Trami, dans la province de Batangas, au sud de Manille. Cela porte le bilan total des victimes de la tempête à au moins 65 personnes.

Onze autres villageois sont toujours portés disparus à Batangas, a déclaré le colonel Jacinto Malinao Jr. par téléphone à l’Associated Press depuis la ville au bord du lac de Talisay, où il se tenait aux côtés d’un villageois dont la femme et l’enfant étaient enterrés dans un profond monticule de boue, de rochers et d’arbres.

Sur cette photo fournie par les garde-côtes philippins, des habitants descendent d’un canot pneumatique après avoir été transportés vendredi vers des terres plus sûres dans la province de Batangas, aux Philippines. (Garde côtière philippine/Associated Press)

À l’aide d’une pelle rétrocaveuse et de pelles, la police s’est précipitée pour fouiller trois mètres de boue, de roches et de débris et a trouvé une partie de la tête et du pied qui étaient apparemment ceux de la femme et de l’enfant disparus.

« Il est tout simplement dévasté », a déclaré Malinao à propos du villageois, un pêcheur, dont la femme et l’enfant ont été enterrés dans le glissement de terrain survenu jeudi après-midi au milieu de pluies torrentielles alors qu’il s’occupait des cages à poissons dans un lac.

« Il est sous le choc et ne pouvait pas parler et nous lui demandons seulement de montrer où se trouvait leur chambre afin que nous puissions creuser dans cette partie. »

Le Vietnam et les Philippines sur leurs gardes pour les prochains jours

La tempête a été observée pour la dernière fois vendredi après-midi, soufflant à 410 kilomètres à l’ouest de la province philippine d’Ilocos Sur, dans le nord-ouest des Philippines, avec des vents soutenus allant jusqu’à 95 kilomètres par heure et des rafales allant jusqu’à 115 km/h. Il se déplaçait vers le nord-ouest à 30 km/h en direction du Vietnam, qui devrait être fouetté par Trami à partir de dimanche s’il maintient son cap.

L’agence météorologique philippine a toutefois déclaré qu’il était possible que des vents de haute pression et d’autres facteurs météorologiques dans la mer de Chine méridionale forcent la tempête à se retourner vers les Philippines.

Sur cette photo fournie par le bureau régional de la police de Calabarzon, la police des Philippines mène des opérations de recherche et de sauvetage après qu’un glissement de terrain a frappé un village enterrant des personnes à Talisay, dans la province de Batangas, vendredi. (Bureau régional de la police de Calabarzon/Associated Press)

Le président Ferdinand Marcos, semblant exaspéré, s’est enquis de cette perspective lors d’une réunion d’urgence avec des membres du cabinet et des responsables de l’intervention en cas de catastrophe, vendredi, sur la réponse à la dévastation généralisée.

« Quelles sont les prévisions à ce sujet ? Est-il possible que cela revienne ? » » a demandé Marcos.

Un prévisionniste du gouvernement lui a dit que Trami pourrait se diriger vers l’ouest des Philippines au début de la semaine prochaine, mais qu’il est plus probable qu’il s’éloignera à nouveau des Philippines sans toucher terre.

« Il n’est pas nécessaire qu’il touche terre pour que des dégâts se produisent », a déclaré Marcos, citant les averses continues déclenchées par Trami aux Philippines.

Marcos a également évoqué une autre tempête qui se prépare dans l’océan Pacifique et qui pourrait à nouveau menacer le pays.

« Oh mon Dieu, c’est comme ça. Nous devons juste y faire face », a déclaré Marcos.

Le prévisionniste d’État Jofren Habaluyas a déclaré à l’AP que le possible revirement de Trami a suscité l’intérêt des experts météorologiques gouvernementaux en Asie, y compris ceux du Japon, qui ont fourni des informations aux Philippines pour les aider à suivre la tempête.

Parmi les 65 victimes de la tempête, 26 villageois sont morts dans les eaux de crue et les glissements de terrain dans la région durement touchée de Bicol, une région agricole et une destination touristique au sud-est de Manille, populaire pour le Mayon, l’un des 24 volcans les plus actifs du pays, doté d’un cône presque parfait.

Bien que Trami ne se soit pas transformé en typhon, il a déversé des pluies inhabituellement fortes dans certaines régions, y compris certaines qui ont reçu l’équivalent d’un à deux mois de pluie en seulement 24 heures, inondant les communautés de crues soudaines.

Les autorités de la ville de Naga, où 11 personnes sont mortes noyées, et des provinces périphériques de Camarines Sur et d’Albay ont plaidé pour davantage de bateaux de sauvetage au plus fort de l’assaut pour atteindre les personnes coincées dans les étages supérieurs de leurs maisons ou sur leurs toits alors que les eaux de crue montaient. .

Au pied du volcan Mayon, dans la province d’Albay, de la boue et d’autres débris se sont répandus en cascade vers les villes voisines lorsque la tempête a frappé, engloutissant les maisons et les voitures dans des coulées de boue de couleur noire.

Plus de 2,6 millions de personnes ont été touchées par le déluge, et près de 320 000 personnes ont fui vers des centres d’évacuation ou chez des proches, ont indiqué les responsables de l’atténuation des catastrophes.

Le gouvernement a fermé les écoles et les bureaux gouvernementaux sur la principale île du nord de Luçon. Les services de ferry inter-îles ont également été suspendus, bloquant des milliers de personnes.

Au Vietnam, les prévisionnistes de l’État ont mis en garde contre de fortes pluies dans la région centrale. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a ordonné aux provinces côtières de rester vigilantes, de surveiller de près la trajectoire du Trami et de se préparer aux imprévus.

Le mois dernier, le typhon Yagi a frappé le Vietnam, tuant 323 personnes et causant d’importants dégâts évalués à 3,3 milliards de dollars américains, selon un rapport du gouvernement vietnamien.

Chaque année, une vingtaine de tempêtes et de typhons frappent les Philippines, un archipel d’Asie du Sud-Est situé entre l’océan Pacifique et la mer de Chine méridionale. En 2013, le typhon Haiyan, l’un des cyclones tropicaux les plus puissants jamais enregistrés, a fait plus de 7 300 morts ou disparus et a rasé des villages entiers.