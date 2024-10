Au moins 63 morts en Espagne après des inondations et des coulées de boue dévastatrices

Au moins 63 personnes sont mortes dans l’est de l’Espagne après que des crues soudaines ont emporté des voitures, transformé les rues des villages en rivières et perturbé les voies ferrées et les autoroutes, ce qui constitue la pire catastrophe naturelle à avoir frappé ce pays européen de mémoire récente.

Les services d’urgence de la région orientale de Valence ont confirmé mercredi un bilan de 62 morts. Le bureau du gouvernement central de la région de Castilla La Mancha a ajouté qu’une femme de 88 ans avait été retrouvée morte dans la ville de Cuenca.

Les pluies torrentielles de mardi ont provoqué des inondations dans une large partie du sud et de l’est de l’Espagne, s’étendant de Malaga à Valence. Des inondations d’eau couleur boue ont fait chuter les véhicules dans les rues à grande vitesse, tandis que des morceaux de bois tourbillonnaient dans l’eau avec des articles ménagers. La police et les services de secours ont utilisé des hélicoptères pour sortir les gens de leur domicile et des canots pneumatiques pour atteindre les conducteurs coincés sur le toit des voitures.

Les habitants regardent les voitures empilées après avoir été emportées par les inondations à Valence, en Espagne, mercredi. (Alberto Saiz/Associated Press)

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a déclaré que des dizaines de villes avaient été inondées.

« Pour ceux qui recherchent leurs proches, toute l’Espagne ressent votre douleur », a déclaré Sánchez dans un discours télévisé. « Notre priorité est de vous aider. Nous mettons toutes les ressources nécessaires pour que nous puissions nous remettre de ce drame. »

L’armée participe à la réponse aux catastrophes

Les autorités ont signalé plusieurs personnes disparues mardi soir, mais le lendemain matin, elles ont fait l’annonce choquante de dizaines de morts.

« Hier a été le pire jour de ma vie », a déclaré Ricardo Gabaldón, maire d’Utiel, une ville de Valence, à la chaîne nationale RTVE. Le maire a indiqué que plusieurs personnes étaient toujours portées disparues dans sa commune.

« Nous étions piégés comme des rats. Des voitures et des poubelles coulaient dans les rues. L’eau montait jusqu’à trois mètres », a-t-il déclaré.

Un homme marche mercredi dans une rue couverte de boue dans une zone inondée à Picanya, près de Valence, dans l’est de l’Espagne. (José Jordan/AFP/Getty Images)

Plus de 1 000 soldats des unités d’intervention d’urgence espagnoles ont été déployés dans les zones dévastées. Les services de secours se précipitaient également vers l’est depuis d’autres régions d’Espagne. Le gouvernement central espagnol a mis en place un comité de crise pour aider à coordonner les efforts de sauvetage.

Un couple de personnes âgées a été secouru de l’étage supérieur de leur maison par une unité militaire utilisant un bulldozer, accompagnée de trois soldats dans l’énorme pelle. Des reportages télévisés ont montré des vidéos tournées par des habitants paniqués montrant comment les eaux ont inondé les rez-de-chaussée des appartements, les ruisseaux ont débordé et les ponts ont cédé.

L’Espagne a connu des tempêtes automnales similaires ces dernières années. Rien, cependant, comparé à la dévastation des deux derniers jours.

Un homme nettoie sa maison, touchée par les inondations à Valence, en Espagne, mercredi. (Alberto Saiz/Associated Press)

Le nombre de morts pourrait s’alourdir, d’autres régions n’ayant pas encore signalé de victimes et les efforts de recherche se poursuivant dans les zones difficiles d’accès. Dans le village de Letur, dans la région voisine de Castilla La Mancha, le maire Sergio Marín Sánchez a déclaré que six personnes étaient portées disparues.

L’Espagne se remet encore d’une grave sécheresse et continue d’enregistrer des températures record ces dernières années. Les scientifiques affirment que l’augmentation des épisodes météorologiques extrêmes est probablement liée au changement climatique.

« Tout est une ruine totale »

Les tempêtes ont déclenché une averse de grêle qui a percé des trous dans les vitres des voitures et des serres, ainsi qu’une tornade rarement vue.

De plus, un train à grande vitesse avec près de 300 personnes à bord a déraillé près de Malaga, même si les autorités ferroviaires ont déclaré que personne n’avait été blessé. Le service de train à grande vitesse entre la ville de Valence et Madrid a été interrompu, tout comme plusieurs lignes de banlieue.

Les membres d’une équipe de secours recherchent des personnes disparues près d’une rivière après que de fortes pluies ont provoqué des inondations à Letur, en Espagne, mercredi. (Susana Vera/Reuters)

Carlos Mazón, président de la région de Valence, a exhorté les gens à rester chez eux, les déplacements routiers étant déjà difficiles en raison des arbres tombés et des véhicules accidentés.

« Le quartier est détruit, toutes les voitures sont les unes sur les autres, c’est littéralement détruit », a déclaré par téléphone Christian Viena, propriétaire d’un bar du village valencien de Barrio de la Torre. « Tout est en ruine, tout est prêt à être jeté. La boue a près de 30 centimètres de profondeur. »

Située au sud de Barcelone, sur la côte méditerranéenne, Valence est une destination touristique connue pour ses plages, ses vergers d’agrumes et pour être le berceau du plat de riz paella espagnol.

Des voitures ont été emportées par l’eau après que des inondations précédées de fortes pluies ont fait déborder la rivière de ses rives dans la ville d’Alora, en Espagne, mardi. (Gregorio Marrero/Reuters)

Comme d’autres régions d’Espagne, Valence possède des gorges et de petits lits de rivières qui passent une grande partie de l’année complètement à sec mais se remplissent rapidement d’eau lorsqu’il pleut. Beaucoup d’entre eux traversent des zones peuplées. La pluie s’était calmée à Valence mercredi en fin de matinée.

D’autres tempêtes étaient prévues jusqu’à jeudi, selon le service météorologique national espagnol.