Au moins 60 personnes tuées dans les frappes aériennes israéliennes sur Gaza, selon les médecins

Les frappes militaires israéliennes à travers la bande de Gaza ont tué au moins 60 Palestiniens dans la nuit, notamment dans une école abritant des familles déplacées, ont indiqué des médecins, alors que les chars israéliens avançaient dans les zones de Khan Younis, au sud de l’enclave.

Les chars israéliens ont mené un raid sur plusieurs zones de l’est et du centre de Khan Younis, dans le sud de la bande de Gaza, avant de battre en retraite partiellement, tuant au moins 40 personnes et en blessant des dizaines d’autres, selon la radio officielle Voix de la Palestine et les médias du Hamas.

Dans la ville de Gaza, au moins 22 Palestiniens ont été tués, ont indiqué les médecins. Une frappe israélienne contre une école abritant des familles déplacées dans la ville de Gaza a tué 17 personnes, tandis qu’une autre a touché la Société des Orphelins Al-Amal, qui héberge également des personnes déplacées, tuant au moins cinq autres personnes, ont indiqué les médecins.

L’escalade est survenue après que l’Iran a lancé mardi une salve de missiles balistiques sur Israël en représailles à la campagne israélienne contre les alliés du Hezbollah de Téhéran au Liban, et qu’Israël a promis une « réponse douloureuse » contre son ennemi.

Les Palestiniens de la bande de Gaza, enfermés dans près d’un an de guerre avec Israël, ont célébré en regardant des dizaines de roquettes en route vers Israël. Certaines de ces roquettes sont tombées sur l’enclave palestinienne, mais n’ont causé aucune perte humaine, selon des témoins.

Vue des bâtiments à l’est de Khan Younis, à Gaza, quelques heures après que les chars israéliens ont effectué un raid dans la zone. (Mohamed El Saife/CBC)

Anas Al-Masry a vu les missiles se diriger vers Israël mardi soir.

« Chaque jour, nous sommes transformés en [victims of] massacres et tueries, notamment dans les écoles et dans [areas] où les gens sont déplacés », a déclaré Al-Masry à CBC News.

« Quand nous avons vu les roquettes… l’esprit devient un peu plus calme – nous pensons que nous frapperons si elles frappent. »

Le Hezbollah a commencé à tirer des roquettes sur Israël il y a près d’un an pour soutenir son allié le Hamas dans la guerre à Gaza, qui a commencé après que ce dernier groupe ait mené l’assaut le plus meurtrier de l’histoire d’Israël le 7 octobre 2023, qui a tué 1 200 personnes et en a fait plus de 250. otage, selon les responsables israéliens.

La guerre menée par Israël contre le groupe militant qui a suivi a dévasté Gaza, déplaçant la majeure partie de ses 2,3 millions d’habitants et tuant plus de 41 600 personnes, selon les autorités sanitaires de Gaza.