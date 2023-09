Au moins 6 Palestiniens sont tués lors des derniers combats avec Israël, selon les responsables palestiniens de la santé

TEL AVIV, Israël (AP) — Les opérations militaires israéliennes en Cisjordanie occupée et les troubles dans la bande de Gaza ont tué six Palestiniens, ont déclaré mercredi les responsables palestiniens de la santé, le dernier pic d’une vague de violence qui secoue la région depuis plus d’un an. année.

Le bilan de la dernière flambée de décès s’élève à quatre morts mardi soir. Mais mercredi, le ministère palestinien de la Santé a soulevé la question, affirmant qu’un raid israélien dans le camp de réfugiés de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie, avait tué quatre personnes et blessé une trentaine d’autres, tandis qu’un raid dans un autre camp de réfugiés avait tué un autre Palestinien. Un sixième Palestinien a été tué par des tirs israéliens lors de troubles dans la bande de Gaza, ont indiqué des responsables.

La violence meurtrière entre Israël et les Palestiniens au cours de la dernière année et demie a atteint des niveaux jamais vus en Cisjordanie depuis une vingtaine d’années. Israël a intensifié ses raids sur les zones palestiniennes et les attaques palestiniennes contre les Israéliens se sont multipliées. Les tensions semblent également s’étendre à Gaza.

Il n’y a eu aucun commentaire immédiat de la part de l’armée israélienne sur le raid dans le camp de réfugiés d’Aqabat Jabr, près de la ville palestinienne de Jéricho, qui est devenu l’un des points focaux des raids israéliens. Le ministère palestinien de la Santé a déclaré que les forces israéliennes avaient tué Dhargham al-Akhras, 19 ans, lors du raid.

L’effusion de sang dans le camp de Jénine quelques heures plus tôt était la dernière en date dans ce bastion des militants palestiniens où l’armée israélienne mène souvent des raids meurtriers. En juillet, Israël a lancé son opération la plus intense en Cisjordanie en près de deux décennies, provoquant d’importantes destructions dans le camp.

L’armée a déclaré que ses forces avaient mené mardi une rare frappe avec un drone suicide au cours de l’opération et avaient échangé des tirs avec des hommes armés à Jénine. Alors qu’ils quittaient le camp, a indiqué l’armée, un explosif a explosé sous un camion militaire alors que des hommes armés ont ouvert le feu, endommageant le véhicule. Aucun soldat n’a été blessé.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux montraient des médecins déchargeant les blessés dans un hôpital, tandis que dans d’autres vidéos, des explosions et des coups de feu résonnaient dans le camp. Alors que les soldats israéliens se retiraient, une foule de jeunes hommes scandaient : « Oh, vous qui demandez, qui sommes-nous ? Nous sommes la Brigade de Jénine.

Après le retrait de l’armée israélienne du camp de Jénine, des dizaines d’hommes armés et d’habitants sont descendus dans les rues pour protester contre l’Autorité palestinienne et son incapacité à les protéger, selon des images partagées par les habitants.

Israël affirme que ces raids visent à démanteler les réseaux militants et à contrecarrer de futures attaques.

Quelque 190 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie depuis le début de l’année, selon un décompte de l’Associated Press. Israël affirme que la plupart des personnes tuées étaient des militants, mais des jeunes protestant contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.

Au moins 31 personnes ont été tuées dans des attaques palestiniennes contre des Israéliens depuis début 2023.

Lors des violences à Gaza, les responsables de la santé ont déclaré que l’armée israélienne avait tué un Palestinien de 25 ans le long de la frontière instable avec Israël alors que des jeunes manifestaient violemment devant une barrière de séparation.

Les troubles de la semaine dernière ont exacerbé les tensions et incité Israël à interdire l’entrée à des milliers de travailleurs palestiniens de l’enclave appauvrie.

Au cours de la semaine dernière, des dizaines de Palestiniens — brûlant des pneus et lançant des engins explosifs sur des soldats israéliens – ont afflué vers la barrière séparant Israël de Gaza, qui est soumise à un blocus israélo-égyptien depuis 2007. Israël affirme que le blocus est nécessaire pour empêcher le groupe militant du Hamas au pouvoir de s’armer.

Le Hamas affirme que les jeunes ont organisé les manifestations en réponse aux provocations israéliennes.

Israël a capturé la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour y construire leur État indépendant espéré.