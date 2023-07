Au moins 6 morts et des dizaines de blessés dans des frappes russes dans le sud de l’Ukraine, selon des responsables

Une fillette de 10 ans et sa mère faisaient partie des quatre civils tués lundi lors d’une frappe aérienne russe sur la ville natale du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, ont indiqué des responsables, tandis que ses forces ont signalé de nouveaux gains supplémentaires le long de la ligne de front.

Zelenskyy, qui avait décrit dimanche comme « une bonne journée, une journée puissante » au front, a déclaré que les frappes russes de lundi avaient touché un bâtiment résidentiel et universitaire à Kryvyi Rih, la ville de l’acier où il a grandi, loin de la ligne de front.

« Cette terreur ne nous effrayera pas et ne nous brisera pas. Nous travaillons et sauvons notre peuple », a-t-il déclaré sur l’application Telegram.

Un haut responsable de la défense a déclaré plus tôt que les forces ukrainiennes avaient repris près de 15 kilomètres carrés de terres au cours de la semaine dernière aux troupes russes, qui occupent près d’un cinquième de l’Ukraine à l’est et au sud.

Un immeuble en feu est aperçu après une attaque au missile à Kryvyi Rih lundi. (Bureau de presse du ministère ukrainien de l’Intérieur/Associated Press)

Les gains représentent un total de plus de 200 kilomètres carrés repris dans le sud depuis que les Ukrainiens ont lancé une poussée majeure soutenue par l’Occident contre les forces russes au début du mois dernier, a déclaré la vice-ministre de la Défense Hanna Maliar sur l’application de messagerie Telegram.

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré lors d’une conférence militaire que l’Ukraine « lançait désespérément de nouvelles forces » dans des attaques contre les positions russes, mais n’avait pas avancé et gaspillait des milliards de dollars d’armement occidental.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement le rapport de l’une ou l’autre des parties.

À Kryvyi Rih, de la fumée s’est échappée d’un trou béant percé sur le côté d’un immeuble résidentiel de neuf étages, et un autre bâtiment de quatre étages a été presque rasé, ont montré des séquences vidéo publiées par Zelenskyy.

Les services d’urgence ont déclaré qu’au moins 43 personnes avaient été blessées.

« Une nouvelle tragique. Quatre personnes sont déjà mortes à Kryvyi Rih », a écrit Serhiy Lysak, le gouverneur régional, sur Telegram. Le maire de la ville, Oleksandr Vilkul, a déclaré qu’ils comprenaient une fille de 10 ans et sa mère de 45 ans et qu’il pourrait y avoir jusqu’à huit personnes piégées sous les décombres.

2 autres tués à Kherson

Deux autres civils auraient été tués dans la ville de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, désormais en première ligne après avoir été repris aux forces russes en novembre.

Une attaque à la roquette tôt le matin a tué un travailleur des services publics de 60 ans et en a blessé quatre autres alors qu’ils étaient dans la rue en train de faire leur travail, a indiqué l’administration militaire régionale.

Un homme de 65 ans au volant de sa voiture a été grièvement blessé lors de la deuxième frappe et est décédé alors qu’une connaissance tentait de le transporter d’urgence à l’hôpital, a déclaré le gouverneur régional Oleksandr Prokudin sur Telegram.

Dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, occupée par la Russie, le gouverneur installé par la Russie a déclaré que deux personnes avaient été tuées et quatre blessées dans le bombardement ukrainien de ce qu’il a qualifié d’autobus civil dans la ville de Donetsk, la capitale régionale.

Il n’y a eu aucun commentaire de la Russie ou de l’Ukraine sur les pertes civiles signalées par l’autre côté.

Les forces russes ont rasé des zones résidentielles dans le sud et l’est de l’Ukraine depuis leur invasion il y a plus de 17 mois. Ils ont mené des grèves systématiques sur le réseau électrique ukrainien au cours de l’hiver et ce mois-ci ont commencé à détruire ses installations d’exportation de céréales.

Des secouristes inspectent un immeuble à plusieurs étages à Kryvyi Rih à la suite d’une frappe aérienne. (Bureau de presse du ministère ukrainien de l’Intérieur/Associated Press)

Moscou dit qu’il ne vise pas les civils dans ce qu’il appelle une opération militaire spéciale pour démilitariser son voisin, décrivant l’éloignement de l’Ukraine de l’orbite russe vers l’Union européenne et l’OTAN comme une menace existentielle.

Le territoire russe a été largement épargné par le conflit, au-delà des frappes sporadiques de drones et de missiles sur les infrastructures pétrolières et militaires que Moscou a imputées à l’Ukraine, et de brèves incursions à travers une partie de leur frontière commune.

Défenses anti-drones

L’Ukraine commente rarement les frappes sur le territoire russe, qui ont récemment commencé à inclure des attaques de drones sur Moscou.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que la Russie prendrait des mesures supplémentaires pour se défendre contre de telles frappes, après que des drones ont frappé dimanche le quartier financier de Moscou. La Russie a déclaré qu’elle avait abattu trois drones et que personne n’avait été blessé.

L’Ukraine n’a pas directement revendiqué la responsabilité de l’attaque, mais Zelenskyy a déclaré que la guerre « revenait progressivement sur le territoire russe – dans ses centres symboliques ».

Son gouvernement, qui qualifie l’invasion russe d’accaparement de terres de style impérial, a fait état de progrès lents mais réguliers dans sa contre-offensive, affirmant que les mines et les fortifications russes le long de la ligne de front s’avèrent un défi.

Un haut responsable ukrainien a fait état dimanche de violents combats dans le nord-est, les forces de Kiev tenant leurs lignes et réalisant des gains dans certaines régions. L’armée russe a déclaré qu’elle avait stoppé les forces ukrainiennes dans la région.