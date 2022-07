Au moins 6 morts dans un carambolage au Montana lors d’une tempête de poussière

Au moins six personnes ont été tuées et d’autres ont été blessées dans le sud du Montana dans un important empilement de voitures vendredi lors d’une tempête de vent qui a soulevé de la poussière et provoqué “des conditions de quasi-panne”, ont déclaré les autorités.

L’accident à l’extérieur de Hardin, dans le Montana, une ville de 3 800 habitants à environ 50 miles à l’est de Billings, a impliqué 21 véhicules, dont six semi-remorques, le Sgt. Jay Nelson, porte-parole de la Montana Highway Patrol, a déclaré dans une interview. On ne sait pas immédiatement combien de personnes ont été blessées, a-t-il dit.

Les autorités n’ont pas immédiatement communiqué les noms ou l’âge des victimes.

“Tout indique qu’il y a eu un événement météorologique isolé qui a provoqué des conditions de quasi-panne à cet endroit”, a déclaré le sergent Nelson. “Une tempête de poussière dans la région avec des vents extrêmement violents est la cause préliminaire de l’accident.”