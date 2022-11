Au moins 6 morts dans le bombardement d’une colonie de tentes en Syrie

IDLIB, Syrie (AP) – Les forces gouvernementales syriennes ont bombardé dimanche matin une colonie de tentes abritant des familles déplacées par le conflit du pays dans le nord-ouest tenu par les rebelles, tuant au moins six personnes et en blessant plus d’une douzaine, ont déclaré des observateurs de guerre de l’opposition.

Le bombardement est la dernière violation d’une trêve conclue entre la Russie et la Turquie en mars 2020 qui a mis fin à une offensive gouvernementale soutenue par la Russie sur la province d’Idlib qui est le dernier bastion majeur détenu par les rebelles en Syrie.

La trêve a été violée à plusieurs reprises au cours des deux dernières années, tuant et blessant des dizaines de personnes.

Le camp de tentes, connu sous le nom de camp de Maram, se trouve juste au nord-ouest de la capitale provinciale d’Idlib.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme basé en Grande-Bretagne, un observateur de guerre de l’opposition, a rapporté que les forces gouvernementales ont tiré environ 30 roquettes vers des zones tenues par les rebelles, dont le camp de Maram dimanche matin, tuant six personnes et en blessant 15. Il a déclaré que les morts comprenaient deux enfants et un femme.

D’autres militants de l’opposition ont également signalé que six personnes avaient été tuées et plus de 30 blessées.

La station de radio pro-gouvernementale Sham FM a déclaré que les forces gouvernementales syriennes avaient bombardé les positions du groupe Hayat Tahrir al-Sham lié à Al-Qaida, le groupe militant le plus puissant d’Idlib. Il a ajouté que des avions de guerre syriens et russes avaient également attaqué les zones.

Le conflit syrien a éclaté en mars 2011 et a depuis tué des centaines de milliers de personnes, déplacé la moitié de la population d’avant-guerre du pays de 23 millions et laissé de grandes parties de la Syrie détruites.

The Associated Press