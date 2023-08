Au moins 6 morts dans des incendies de forêt qui ont dévasté des parties de l’île hawaïenne de Maui, selon un responsable

KAHULUI, Hawaï (AP) – Un incendie de forêt a ravagé le cœur de Maui mercredi avec une vitesse et une férocité alarmantes, détruisant des dizaines de maisons et d’entreprises dans une ville touristique historique, tuant au moins six personnes et en blessant au moins deux douzaines d’autres, et forçant habitants paniqués à sauter dans l’océan pour fuir les flammes.

Les incendies étaient répandus dans la ville de Lahaina, y compris sur Front Street, une zone commerçante et de restauration populaire, a déclaré mercredi par téléphone le porte-parole du comté de Maui, Mahina Martin.

Des photos publiées par le comté pendant la nuit montraient une ligne de flammes traversant une intersection et sautant au-dessus des bâtiments du centre-ville datant des années 1700 et inscrites au registre national des lieux historiques. Une vidéo aérienne après le lever du soleil a révélé des blocs entiers de bâtiments réduits en cendres et une épaisse fumée dans l’air.

« N’allez PAS dans la ville de Lahaina », a tweeté le comté quelques heures avant que toutes les routes entrant et sortant de la plus grande communauté de West Maui ne soient fermées à tout le monde, à l’exception du personnel d’urgence. Plus de 2 100 personnes ont passé la nuit dans des centres d’évacuation.

Les équipages de Maui luttaient contre plusieurs incendies concentrés dans deux zones : la destination touristique de West Maui et une région montagneuse à l’intérieur des terres. À West Maui, le service 911 était hors service et les résidents ont été invités à appeler directement le service de police.

Le Service météorologique national a déclaré que l’ouragan Dora, qui passait au sud de la chaîne d’îles à une distance de sécurité de 500 miles (805 kilomètres), était en partie responsable des rafales supérieures à 60 mph (97 km/h) qui ont coupé l’électricité, secoué les maisons et des hélicoptères de lutte contre les incendies cloués au sol. Les avions ont repris leurs vols mercredi alors que les vents forts diminuaient quelque peu.

Les garde-côtes ont secouru mardi 14 personnes, dont deux enfants, qui s’étaient enfuies dans l’océan pour échapper aux incendies et à la fumée, a indiqué le comté dans un communiqué.

Des incendies ont tué six personnes sur l’île de Maui, a déclaré le maire du comté de Maui, Richard Bissen Jr., lors d’une conférence de presse mercredi matin. Il a dit qu’il venait d’apprendre la nouvelle et qu’il ne savait pas comment ni où sur l’île les décès étaient survenus.

Six patients ont été transportés par avion de Maui à l’île d’Oahu mardi soir, a déclaré Speedy Bailey, directeur régional de Hawaii Life Flight, une société d’ambulance aérienne. Trois d’entre eux ont subi des brûlures graves et ont été emmenés à l’unité des grands brûlés du centre médical de Straub, a-t-il déclaré. Les autres ont été emmenés dans d’autres hôpitaux d’Honolulu. Au moins 20 patients ont été emmenés au Maui Memorial Medical Center, a-t-il déclaré. Il n’avait entendu parler d’aucun décès.

Les autorités ont déclaré plus tôt mercredi qu’un pompier de Maui avait été hospitalisé dans un état stable après avoir inhalé de la fumée.

La gouverneure par intérim Sylvia Luke a publié une proclamation d’urgence au nom du gouverneur Josh Green, qui voyage, et a activé la Garde nationale d’Hawaï pour l’aider.

Les responsables n’étaient au courant d’aucun décès, a déclaré Martin. Il n’y a pas de décompte disponible pour le nombre de structures qui ont brûlé ou le nombre de personnes qui ont été évacuées, mais Martin a déclaré qu’il y avait quatre abris ouverts et que plus de 1 000 personnes étaient au plus grand.

« C’est tellement sans précédent », a déclaré Martin, notant que plusieurs districts ont été touchés. Une urgence dans la nuit est terrifiante, dit-elle, et l’obscurité rend difficile l’évaluation de l’étendue des dégâts.

L’aéroport de Kahului, le principal aéroport de Maui, abritait 2 000 voyageurs dont les vols ont été annulés ou qui sont récemment arrivés sur l’île, a indiqué le comté.

Les autorités préparent le Hawaii Convention Center à Honolulu pour accueillir des milliers de touristes et d’habitants déplacés.

Alan Dickar a déclaré qu’il n’était pas sûr de ce qu’il restait de sa galerie Vintage European Posters, qui était installée sur Front Street à Lahaina pendant 23 ans. Avant d’évacuer avec trois amis et deux chats, Dickar a enregistré une vidéo de flammes engloutissant la principale bande de magasins et de restaurants fréquentés par les touristes.

« Tout ce que je possédais d’important a brûlé aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Ça va aller. Je suis sorti sain et sauf. »

Dickar, qui a supposé que les trois maisons qu’il possède sont détruites, a déclaré qu’il faudrait un effort héroïque pour reconstruire ce qui a brûlé à Lahaina, qui abrite environ 13 000 personnes.

« Tous ceux qui viennent à Maui, le seul endroit où tout le monde va, c’est Front Street », a-t-il déclaré. « Les deux blocs centraux sont le cœur économique de cette île, et je ne sais pas ce qu’il en reste. »

Les incendies ne brûlaient pas seulement sur Maui.

Il n’y a eu aucun rapport de blessés ou de maisons perdues dans trois incendies de forêt qui ont brûlé sur la grande île d’Hawaï, a déclaré mercredi le maire Mitch Roth. Les pompiers ont éteint quelques feux de toiture. Un incendie est « presque maîtrisé », a-t-il déclaré. Un autre est contenu à 60% et l’autre près de Mauna Kea Resorts continue d’avoir des poussées.

En raison des rafales de vent sur Maui, les hélicoptères n’ont pas été en mesure de déverser de l’eau sur les incendies ou d’obtenir des estimations aériennes de la taille des incendies, et les pompiers ont rencontré des routes bloquées par des arbres abattus et des lignes électriques alors qu’ils travaillaient sur les incendies à l’intérieur des terres, a déclaré Martin.

Environ 14 500 clients à Maui étaient sans électricité tôt mercredi, selon poweroutage.us.

« C’est certainement l’un des jours les plus difficiles pour notre île étant donné qu’il s’agit de multiples incendies, de multiples évacuations dans les différentes zones du district », a déclaré Martin.

Tiare Lawrence essayait frénétiquement de joindre ses frères et sœurs mercredi matin, mais il n’y avait pas de service téléphonique. Sa maison dans la communauté Maui de Pukalani, à l’est de Lahaina, a servi de refuge à 14 cousins ​​et oncles qui ont fui Lahaina. « C’était apocalyptique d’après ce qu’ils ont expliqué », a déclaré Lawrence. « La chaleur. Fumée et flammes partout. Ils ont dû faire sortir mon oncle âgé de la maison.

Il y a 30 poteaux électriques en panne, laissant les maisons, les hôtels et les abris sans électricité, a déclaré Bissen.

Dans la région de Kula à Maui, au moins deux maisons ont été détruites dans un incendie qui a englouti environ 1,7 miles carrés (4,5 kilomètres carrés), a déclaré le maire de Maui, Richard Bissen. Environ 80 personnes ont été évacuées de 40 maisons, a-t-il dit.

Le maire de Big Island, Mitch Roth, a déclaré à Hawaii News Now que quelques incendies brûlaient encore mercredi sur l’île, mais qu’il y avait « des dégâts minimes » dans toutes les maisons.

Les incendies à Hawaï sont différents de ceux qui brûlent dans l’ouest des États-Unis. Ils ont tendance à éclater dans de grandes prairies sur les côtés secs des îles et sont généralement beaucoup plus petits que les incendies sur le continent.

Les incendies étaient rares à Hawaï et sur d’autres îles tropicales avant l’arrivée des humains, et les écosystèmes indigènes ont évolué sans eux. Cela signifie que de grands dommages environnementaux peuvent survenir lorsque des incendies se déclarent. Par exemple, les incendies enlèvent la végétation. Lorsqu’un incendie est suivi de fortes pluies, la pluie peut transporter de la terre meuble dans l’océan, où elle peut étouffer les récifs coralliens.

Un incendie majeur sur la grande île en 2021 a brûlé des maisons et forcé des milliers de personnes à évacuer.

L’île d’Oahu, où se trouve Honolulu, était également aux prises avec des pannes de courant, des lignes électriques tombées en panne et des problèmes de circulation, a déclaré Adam Weintraub, directeur de la communication de l’Agence de gestion des urgences d’Hawaï.

Lahaina est souvent considérée comme une simple ville touristique de Maui, a déclaré Lawrence, mais « nous avons une communauté hawaïenne très forte ».

« J’ai juste le cœur brisé. Partout, nos souvenirs », a-t-elle déclaré. « Les maisons de tout le monde. La vie de tout le monde a tragiquement changé au cours des 12 dernières heures.

___

Cette histoire a été mise à jour pour corriger le fait que Bissen est le maire du comté de Maui, et non de la ville de Lahaina.

___

Sinco Kelleher a rapporté d’Honolulu. La rédactrice de l’Associated Press Beatrice Dupuy à New York a contribué à ce rapport.

Audrey Mcavoy et Jennifer Sinco Kelleher, Associated Press