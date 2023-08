Au moins 6 morts alors que les incendies de forêt à Maui se propagent, les évacuations à Hawaï se poursuivent

Au moins six personnes sont mortes dans des incendies de forêt à Maui, après que les vents violents de l’ouragan Dora et les conditions sèches ont déclenché des incendies et provoqué des évacuations à Hawaï, ont annoncé mercredi des responsables. Des blessés ont été signalés, mais les autorités n’ont pas fourni de chiffres.

La Garde côtière a sauvé des personnes de l’océan près de Lahaina, Maui, alors qu’elles allaient dans l’eau pour échapper à un incendie qui se déplaçait rapidement, Nouvelles de la BNC rapporté, et le centre-ville historique entourant la rue Front a été en partie détruit, selon Nouvelles d’Hawaï maintenant et autres rapports.

La gouverneure par intérim Sylvia Luke a publié un proclamation d’urgence Mardi, qui a déclaré que les incendies avaient brûlé « des centaines » d’acres et forcé un certain nombre d’écoles et de routes à fermer. Luke a autorisé la Garde nationale d’Hawaï à aider les autorités à secourir les sinistrés.