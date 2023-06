Au moins 6 adolescents abattus après la fin de la célébration du Milwaukee Juneteenth

MILWAUKEE (AP) – Au moins six adolescents ont été abattus lundi après-midi autour de l’endroit où la célébration du 19 juin de Milwaukee venait de se terminer, selon la police et les pompiers.

La fusillade s’est produite vers 16h20 à l’extérieur de l’église de Dieu du Grand Philadelphie en Christ, selon des témoins et une vidéo Facebook Live prise par un passant immédiatement après la fusillade, selon les médias locaux.

Le chef de la police de Milwaukee, Jeffrey Norman, a déclaré que six adolescents avaient été abattus, dont un de 17 ans qui était peut-être lui-même un homme armé et qui est en garde à vue. La police était toujours à la recherche de suspects supplémentaires qui n’avaient pas encore été identifiés.

La police a déclaré que les victimes, quatre filles et deux garçons, étaient âgées de 14 à 19 ans.

Norman a déclaré que la fusillade provenait peut-être d’une bagarre entre un certain nombre de filles et de jeunes femmes, mais il ne savait pas ce qui avait déclenché la dispute. Les blessures des blessés variaient mais ne semblaient pas mettre leur vie en danger, a déclaré le chef.

« Milwaukee, qu’est-ce qui se passe avec nos enfants? » Norman s’est demandé à haute voix lors d’une conférence de presse. Il a noté qu’il avait participé aux célébrations du 19 juin de la ville pendant huit ans sans aucune conséquence aussi sanglante.

« Parents, tuteurs, aînés, nous devons nous engager à faire en sorte que cette violence que nos enfants amènent dans ces rues cesse. Aucune arme de poing, aucune arme de destruction ne devrait être entre les mains de nos jeunes. »

« C’est une histoire qui se joue trop souvent, et ça devient vraiment vieux. Vraiment vieux », a déclaré Norman.

La violence a suivi un week-end sanglant de fusillades à travers les États-Unis.

Le maire de Milwaukee, Cavalier Johnson, a souligné que la célébration du 19 juin en elle-même était un événement sûr et croissant, qualifiant la violence qui a suivi de « totalement, totalement inacceptable ».

«Nous avions des milliers et des milliers de personnes ici pour célébrer et se rassembler et avoir un sens de la communauté. C’est une chose puissante. C’est la véritable histoire de ce qu’est ce jour », a déclaré Johnson, un démocrate.

Un homme qui s’est identifié comme T. Jenkins a déclaré au Milwaukee Journal Sentinel qu’une bagarre entre deux femmes avait précédé la fusillade. Un jeune homme a sorti une arme à feu et tout le monde s’est dispersé, a déclaré Jenkins. L’homme a fait une partie du tir, a-t-il dit.

Jenkins a aidé une jeune femme blessée au cou. Il y avait du sang qui coulait du côté gauche de son cou, a-t-il dit. « J’ai appliqué une pression sur son cou », a-t-il déclaré. « J’ai essayé de garder tout le monde calme autour de moi. »

Une vidéo Facebook Live prise immédiatement après la fusillade montre au moins deux jeunes blessés par balle soignés par des ambulanciers paramédicaux sur le trottoir.

La personne qui a filmé le Facebook Live a déclaré dans la vidéo qu’une adolescente ou une jeune femme avait été blessée par balle au cou. L’utilisatrice de Facebook a tenté de réconforter son amie sanglotante, qui tentait de contacter sa mère. Environ 20 minutes seulement après la fin officielle du festival, des centaines de personnes marchaient toujours dans la rue.

Des milliers de personnes ont rempli King Drive pour le festival, qui s’est déroulé de 9 h à 16 h. Des vendeurs de nourriture et de marchandises bordaient la rue ainsi que des organisations communautaires offrant des ressources, des collations et des cadeaux gratuits.

La musique des stands et des food trucks proposant des friandises rafraîchissantes dans la chaleur a attiré de longues files d’attente. Des groupes de danse de jeunes, des fanfares et des équipes de forage ont diverti les foules lors d’un défilé le long de King Drive plus tôt dans la journée. Des policiers étaient postés à plusieurs endroits le long du parcours.

Keith Caldwell, un autre vendeur, a décrit la scène de cette façon : « J’ai juste entendu du remue-ménage, des coups de feu, des gens qui criaient. »

Sur la sécurité lors de l’événement, Caldwell a parlé de la nécessité d’un contrôle des armes à feu.

« En ce moment, c’est comme une situation incontrôlable », a-t-il déclaré.

The Associated Press